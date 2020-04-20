Единоборства

Немков выразил готовность подраться со Штырковым

10:08, 20 апреля 2020
Фото: Вадим Немков/vk.com

Ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков рассказал, что хотел бы провести бой за титул чемпиона RIZIN с соотечественником Иваном Штырковым.

Если это будет бой за титул, то я готов. Если предложат бой между чемпионом RIZIN и чемпионом Bellator, а я в то время буду владеть поясом, то можно провести схватку. Этот бой будет интересен в России, Японии и Америке, — приводит слова Немкова UFCbet.

Немков в настоящий момент является официальным претендентом на титул Bellator в полутяжёлом весе, однако его бой был перенесён из-за эпидемии коронавируса. Иван Штырков, в свою очередь, претендует на ставший вакантным титул японской лиги RIZIN.

Как писал NEWS.ru, бывший боец ММА Олег Тактаров назвал телеведущего Владимира Соловьёва «убогим существом».

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