Немков рассказал, чем ему нравится график Гран-при Bellator

https://static.news.ru/photo/b462f43e-6d10-11eb-b3c4-96000091f725_660.jpg Вадим Немков Фото: vadimnemkov/instagram.com

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков рассказал об участии в Гран-при и оценил формат проведения соревнований, в которых восемь сильнейших бойцов его дивизиона выявят сильнейшего.

Мне нравится такой график, потому что на протяжении всего периода участия в Гран-при я буду жёстко себя контролировать и в плане питания, и в плане тренировочного процесса. Когда нет боёв, то намного тяжелее следить за питанием и контролировать тренировочный процесс, чтобы оставаться в тонусе, поэтому я рад, что буду в форме до конца турнира, — рассказал Немков NEWS.ru.

Также Немков отметил, что все соперники будут в равных условиях, а пятираундовый формат боёв является более справедливым для выявления сильнейшего бойца. Соперником российского бойца в первом раунде станет американец Фил Дэвис, с которым он сразится 16 апреля.

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