Немков: победа в Гран-при сделает меня лучшим полутяжем мира

Руководство промоутерской компании Bellator, сильнейшей в мире после UFC, анонсировало Гран-при в полутяжёлом весе, в котором примут участие восемь сильнейших бойцов. Россию будет представлять действующий чемпион организации Вадим Немков, который в первом круге проведёт бой-реванш с американцем Филом Дэвисом. В эксклюзивном интервью NEWS.ru боец рассказал об отношении к пятираундовому формату, главным соперникам и значимости победы в предстоящем Гран-при.

— Ваш бой с Филом Дэвисом состоится 16 апреля. Как будете выстраивать к нему подготовку и когда планируете ехать в Америку?

— В Америку планируем ехать за 10 дней до боя, а план подготовки пока обсуждаем с тренерами. Скорее всего, буду готовиться в Старом Осколе. Два месяца для этого вполне достаточно.

— Как поддерживали форму в последние месяцы?

— Последние три-четыре месяца я активно тренируюсь и поддерживаю хорошую форму, так что с подготовкой к бою не должно быть больших проблем.

Вадим Немков vadimnemkov/instagram.com

— Фил Дэвис уже давно был объявлен как ваш следующий соперник. Как отнеслись к тому, что поединок с ним будет не просто защитой титула, а пройдёт в рамках Гран-при?

— Я к этому отношусь как к обычному бою. Это моя первая защита титула, я изначально понимал, что моя защита будет против него, поэтому давно психологически настроился с ним биться. Он крепкий физически, обученный боец, но после нашего первого боя я набрался опыта.

— Кого считаете своими главными соперниками в турнире-восьмёрке и как оцените усиление полутяжёлого дивизиона Bellator?

— В этом Гран-при все бойцы хороши как на подбор, имеют свои сильные и слабые стороны, так что никого нельзя недооценивать. В то же время сложно назвать фаворита, потому что уровень каждого бойца высок. Но считаю, что мне по силам победить, и это будет моей задачей.

— Насколько победа в таком турнире укрепит ваши позиции в рейтинге. Сможете после этого считаться сильнейшим полутяжем в мире?

— Если выиграю этот турнир, то вполне могу подняться и на первое место мирового рейтинга. Это будет очень тяжёлый Гран-при, с высокой частотой боёв, победа в котором очень престижна. За девять месяцев мы проведём по три боя.

— Не слишком интенсивный график с учётом того, что в последнее время вы дрались не так часто?

— Мне нравится такой график, потому что на протяжении всего периода участия в Гран-при я буду жёстко себя контролировать и в плане питания, и в плане тренировочного процесса. Когда нет боёв, то намного тяжелее следить за питанием и контролировать тренировочный процесс, чтобы оставаться в тонусе, поэтому я рад, что буду в форме до конца турнира.

— Как относитесь к тому, что все бои в Гран-при будут пятираундовыми? Это более справедливый формат для выявления победителей?

— Этот формат принят в связи с тем, что я, как действующий чемпион, принимаю участие в Гран-при. Важно, чтобы для всех участников были равные условия. Я согласен с этим, так как пять раундов — это оптимальная дистанция боя, чтобы выявить победителя и понять, кто сильнее. Очень часто трёх раундов не хватает для ответа на этот вопрос.

— Тёмной лошадкой турнира будет туркменский боец Довлетжан Ягшимурадов, бывший чемпион АСА. Насколько хорошо вы его знаете с учётом того, что он тренировался и выступал в России?

— Я пока не смотрел ни одного боя с ним, да и пока мне не назначат с ним бой либо пока не увижу его в Гран-при, не смогу составить своего мнения о нём. Встретиться мы можем только в финале, так что для этого нам надо выиграть по два поединка. Если мы дойдём до финала, я изучу его бои.

— Следующим вашим соперником станет победитель боя Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро. Ваша половина сетки намного сильнее?

— Если ты чемпион, то должен быть готов драться со всеми соперниками, ведь лучшие и должны становиться следующими претендентами на пояс. Так что я понимал, что когда-нибудь всё равно предстоит встретиться с одним из них.

— Будете следить за титульным поединком в полутяжёлом весе в UFC между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей?

— Я не так пристально слежу за бойцами UFC, поэтому воздержусь от прогноза. Не знаю, кто из них будет лучше готов к этому бою.