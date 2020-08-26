Немков оценил шансы Молдавского отобрать второй пояс у Бейдера

https://static.news.ru/photo/df8aabfc-e791-11ea-b824-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков оценил шансы своего одноклубника по Fedor Team Валентина Молдавского победить чемпиона в тяжёлом весе Райна Бейдера.

Все шансы для этого есть. Валик также хорошо двигается на ногах. Он не рискует, как я в ударке, но она у него не хуже. Мы с ним постоянно спаррингуем. Если Бейдер рассчитывал, что меня сможет измотать, то с Вальком это точно не получится. Он всегда дышал хорошо, борется хорошо, так что Бейдеру тоже нечего ему противопоставить, — рассказал Немков NEWS.ru.

Также российский боец отметил, что следующую защиту он, скорее всего, проведёт против американца Фила Дэвиса, которого он считает фаворитом в поединке с Лиото Мачидой.

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