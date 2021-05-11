«Некрасиво»: ученик Шлеменко оценил «наезд» на него со стороны Чимаева

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Боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал конфликт в соцсетях между своим учителем Александром Шлеменко и бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Слова Корешкова опубликованы в Instagram, под постом Шлеменко.

Очень неправильно, некрасиво и неуважительно! Интересует ваше мнение, друзья, по этой ситуации! Высказывание Александра Шлеменко изложено ниже и полностью его поддерживаю, — написал Корешков.

11 мая чеченские бойцы высмеяли амбиции Шлеменко в UFC. Александр написал в Instagram, что он — тот человек, который вытащит UFC из болота. Чимаев на это ответил язвительно.

Много не пей, Коля. Это плохо для здоровья, — написал он в комментарии.

7 мая Александр Шлеменко одержал победу во Владивостоке в упорном поединке над малоизвестным бразильцем Марсиу Сантосом, после чего заявил о готовности перейти в UFC.