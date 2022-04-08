Небумажный чемпион. Стерлинг засушил Яна в тоскливой борьбе

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян потерпел поражение на турнире UFC 273. Таким образом, американец Алджамейн Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе, но свою победу он отмечал под свист болельщиков. NEWS.ru рассказывает о прошедшем поединке.

Бумажные разборки

Скандальная первая встреча спортсменов год назад завершилась дисквалификацией россиянина в четвёртом раунде. При этом сибирский спортсмен просто доминировал над американцем на протяжении всего боя. Запрещённый удар коленом по сидячему сопернику стоил Петру Яну титула.

Встреча прошла в марте прошлого года, и с тех пор за Стерлингом закрепилось народное звание «бумажного чемпиона». Причём американец испортил свою репутацию даже в родной стране. Естественно, скандальная победа Алджамейна стала поводом для словесных перепалок между спортсменами.

Градус отношений постоянно менялся. Ян и Стерлинг обещали уничтожить друг друга с такой риторикой, что каждый вполне мог писать заявление участковому о поступивших угрозах. Апогей взаимной ненависти пришёлся на заключительную пресс-конференцию.

На ней Ян обещал при встрече избить всю команду Стерлинга, а уже позже друзья Алджамейна рвалась через ряды охраны, чтобы действительно схлестнуться стенка на стенку. Увы, но похулиганить спортсменам не дали. Пришлось ждать поединка.

Засуха вместо грома и молний

Если первый поединок бойцов получился очень зрелищным, вторая встреча проходила под постоянный гул болельщиков, заполнивших зал в Лас-Вегасе. Первый раунд прошёл в стойке. В конкурентном размене больше ударов нанёс Стерлинг, но Ян бил намного более акцентированно. Впоследствии именно этот раунд определил победителя, потому что оставшиеся четыре отрезка времени получились одновременно как односторонними, так и скучными.

Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй и третий раунд забрал Стерлинг. Если годом ранее Ян готовился в Дагестане вместе с борцами, на этот раз он перебрался в Таиланд и больше времени уделил ударной технике. Из-за этого американец дважды легко забрал спину россиянина и в пассивной манере пролежал в выгодной позиции в сумме около восьми минут. При этом только в конце второго раунда он сделал попытку удушающего приёма. Поняв, что она не проходит, Алджамейн просто тянул время.

Четвёртый и пятый раунды забрал в свою копилку Ян. На этот раз уставший Стерлинг не смог перевести россиянина, хотя был близок к успеху. Пётр воспользовался промахами оппонента и сам дважды захватил спину. Но в борьбе Безжалостный не так хорош, как в стойке, поэтому особых дивидендов он не извлёк и поединок стал разочарованием для зрителей.

Неутешительный вердикт

В итоге судьи раздельным решением отдали победу американцу: 48-47, 47-48, 48-47. Они имели на это право, хотя не слишком понятно, почему так высоко арбитры оценили джебы американца в первом раунде. Всё-таки агрессия исходила от Петра, и он действовал первым номером. Это мнение подтверждал гул в адрес Стерлинга.

Считаю, что я выиграл бой. Меня обокрали. Считаю, что я выиграл три раунда из пяти: первый, четвёртый и пятый. Мне нужен реванш, – сказал Ян, находясь в октагоне после боя.

Но далеко не факт, что россиянин получит этот бой, потому что Стерлинг выразил желание встретиться с ТиДжеем Диллашоу. Руководство лиги может пойти ему навстречу, учитывая, насколько скучной оказалась нынешняя встреча бойцов.

И проблема кроется не только в том, что «такой нехороший человек» Стерлинг просто пролежал на Яне два раунда. Пётр занимался тем же самым в заключительных раундах. Так что россиянин может пенять и на собственную пассивность. Оба бойца явно переосторожничали, и зрители едва ли захотят немедленно увидеть очередные унылые 25 минут лежания в обнимку.

Поединок Яна и Стерлинга был особо плох по контрасту со встречей Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса, которые были в октагоне перед ними. Швед и бразилец устроили невероятно зрелищную рубку в стойке, размениваясь ударами все три раунда. На фоне Чимаева и Бёрнса встречу Яна и Стерлинга можно признать несостоявшейся.

Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

В любом случае карьера Яна далека от завершения, и очередной титульный шанс он может получить как в следующем поединке, так и через один бой в случае победы над кем-то из рейтинговых бойцов. Задача выполнимая. И не факт, что Стерлинг сможет победить Диллашоу, поэтому, может, к лучшему, если бойцы больше не встретятся в октагоне. Слишком много они говорили до боя, оставив свои кулаки за пределами октагона.