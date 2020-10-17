Не сводите в клетке россиян: один оскорбил соперника, другой — зрителей

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошёл предпоследний турнир осенней серии, который получился хорошим разогревом к основному шоу с Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи. В главном бою вечера вынужденно побрившийся наголо мексиканец Брайан Ортега деклассировал неудержимого Корейского Зомби Чжан Сун Чжуна. Максим Гришин в российском дерби «уволил» из UFC Магомеда Анкалаева, а всего лишь однофамилец представителей великого клана Саид Нурмагомедов блестяще реабилитировался за прошлое поражение. NEWS.ru делает главные выводы и рассказывает, чего делать не стоит.

Сводить россиян друг с другом

Это очень взрывоопасно, ведь в нашей многонациональной стране драки на турнирах — дело привычное, начиная с детских соревнований по борьбе и заканчивая вполне респектабельными бойцовскими шоу. Да и лидер Хабиб Нурмагомедов подал всем пример своим «полётом орла». В прошлый раз всё едва не обернулось дракой на взвешивании, когда Сергей Хандожко оттолкнул Рустама Хабилова, а тот полез «бодаться» в ответ. Максим Гришин и Гаджимурад Антикулов вели себя цивильно, но лишь до того момента, когда рефери остановил поединок.

В концовке второго раунда изрядно уставший, побитый и помятый Антигулов, которому проигрывать было никак нельзя, ушёл в глухую оборону. Гришин методично осыпал его ударами, а рефери за три секунды до гонга принял спорное решение. С одной стороны, на лицо пассивная защита, но с другой — боец не был потрясён. Антигулов сначала решил, что это конец раунда, а когда до него дошло, что карьера в UFC закончена, началась истерика. Боец кричал что-то рефери, сопернику, своим секундантам и отказывался выходить на объявление победителя, пока те не привели его. Если бы в зале были зрители, они бы освистали такое поведение как неуважительное. Гришин отличился во время предматчевого интервью, сказав, что Антигулов был обречён ещё до боя, так как он имел представление о его слабых сторонах, а тот знал об этом. Сильнее унизил поверженного соперника в последнее время только Исраэль Адесанья, изобразивший с Пауло Костой половой акт.

Отращивать длинные волосы

У Брайана Ортеги на взвешивании случилась беда. Он никак не мог вписаться в лимит весовой категории, а поскольку бой был претендентским, если бы он не сделал вес, его могли «прокатить» с титульным поединком и в случае победы. Потому парень решился на нестандартный ход. Он сбрил свою роскошную шевелюру и тем самым избавился от лишнего фунта. Так что, любители длинных волос, берите лайфхак на вооружение. Кроме того, Ортега решил продать эти волосы на благотворительном аукционе.

Всё отлично получилось у него и в самом бою. Все пять раундов Брайан, работая вторым номером, методично избивал корейца Чжан Сун Чжуна. В концовках первого и второго раундов он был даже близок к нокауту, но Корейский Зомби, обладающий удивительной стойкостью, полностью оправдал своё прозвище. Примечательно, что изменить рисунок боя он также не смог, так как в борьбе Ортега столь же великолепен, как и в стойке. В итоге мексиканец выиграл в одну калитку и в следующем поединке встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски, а Забиту Магомедшарипову стоит задуматься, что делать с такими монстрами.

Называть корейских бойцов по именам

Можно быть на 100% уверенным, что даже фанаты ММА в США не знают имени Чжан Сун Чжун, а потому эти три слога им ничего не скажут, да и выговорить их правильно они не смогут, а вот верно выбранное прозвище может сделать звездой и корейца. Псевдоним Корейский Зомби и композиция группы Cranberries, под которую он выходит, — полностью отражают его сущность как бойца стойкого, напористого, непреклонного, но при этом слишком прямолинейного. Первых качеств с лихвой хватает, чтобы завоёвывать сердца фанатов по всему миру, а вот последнее так и не даёт ему взобраться наконец на вершину и выиграть чемпионский пояс.

Сводить высоких бойцов с низкими

У участниц соглавного боя вечера Кэтлин Чукагян и Джессики Андраде была колоссальная разница в росте — в 19 сантиметров. Казалось, американке не составит труда держать соперницу на дистанции, расстреливая джебами и лоу-киками, разбивая коленями в клинче, а в случае перевода в партер задушить там длинными ногами. Но рост в ММА почти не имеет значения, так как его могут нивелировать другие козыри. Андраде в этом противостоянии оказалась сильнее за счёт лёгкости, скоординированности и мощного удара. Она и бросала соперницу амплитудно, и отбивала ей ноги, а в конце первого раунда уничтожила ударами по корпусу. Для Андраде это был первый бой в наилегчайшем весе после двух поражений в родной весовой категории, и теперь она после ещё одной победы может бросить вызов чемпионке Валентине Шевченко.

Необдуманно бросаться в ноги Саиду Нурмагомедову

Открывал бойцовский вечер поединок россиянина Саида Нурмагомедова, единственного обладателя громкой фамилии, который не является родственником Хабиба. В прошлом своём третьем бою в UFC он потерпел первое в карьере поражение, а потому жаждал реабилитироваться, но не бросился на своего соперника, филиппинского новичка Марка Стригла, а выждал, когда тот пойдёт с ним бороться, резко встретил жёстким ударом, а когда тот поплыл, свалил его и наглухо добил на земле. О том, что он не только опасный нокаутёр, Саид предупредил своих будущих противников после боя, отметив, что мог бы без проблем и побороться с соперником.