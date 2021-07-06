Не ссорьтесь, девочки: бойца UFC представили опасной наркоманкой с ножом

В UFC не так много русскоязычных бойцов, а девушек и вовсе можно пересчитать по пальцам одной руки, что не мешает им не только дружить, но и враждовать. В резонансном интервью украинка Марина Мороз рассказала, что её бывшую подругу по команде American Top Team (ATT) Марию Агапову из Казахстана выгнали из-за наркотиков и угроз зарезать беременную женщину. Сама девушка не выходит на связь, её менеджеры отрицают факт употребления спортсменкой запрещённых веществ и говорят о подготовке к следующему бою. NEWS.ru разбирается в сути конфликта.

Бомжевать и питаться голубями ради американской мечты

История Агаповой ещё недавно казалась шокирующей и восхитительной. Немного странная, но искренняя и эмоциональная девушка сбежала в Америку из депрессивной казахстанской провинции, дралась там на шоу «Претендент», потерпела неудачу, но не сдалась. В течение года Агапова жила в долг в надежде получить бой и ещё один шанс, была готова бомжевать на улице и питаться голубями, о чём спокойно рассказывала в интервью NEWS.ru. Наконец, она получила возможность закрепиться в UFC, да ещё заработала там бонус за лучший приём вечера.

Помимо поддержки друзей и коллег, которые давали Маше деньги на еду, когда её бои срывались в последний момент и она оставалась без гонораров, Агапову спасало давнее хобби — рисование. Она рисовала картины, продавала их, чтобы выжить, а заодно обрастала новыми связями в Америке. Кстати, именно Мария стала первой казахстанской спортсменкой в UFC, задолго до Жалгаса Жумагулова и Шавката Рахмонова.

Позже она шокировала публику тем, что сначала вызвала на бой неизвестную Шейну Добсон с рекордом 3-4, а затем умудрилась ей проиграть, не имея ни малейшего, даже примитивного геймплана. Поведение в клетке и за её пределами показывало, что Маша — девушка немного безбашенная, зато готовая терпеть невзгоды на пути к цели.

Однако её коллега Марина Мороз рассказала совершенно дикие вещи. Но может быть, девушкой движет зависть или желание отомстить за какую-то личную обиду.

Откровения украинской дивы

Марина Мороз, единственная украинская девушка-боец в UFC, в своё время ярко дебютировала в промоушене, поймав на болевой топовую шотландку Джоанн Колдервуд. Было это в 2015 году, но с тех пор Марина дерётся чуть чаще, чем раз в год, и с переменным успехом. Не сумев стать по-настоящему топовым бойцом, она попыталась раскрутить свои внешние данные и стала неумело косплеить Пейдж Ванзант в Instagram, а на платформе для взрослых Onlyfans зарабатывать продажей своих интимных фото. В очередной раз Мороз напомнила о себе в скандальном интервью «Спорт-Экспрессу», где проехала катком по Агаповой, представив ту неадекватной наркоманкой, опасной для общества. Вот самые яркие цитаты из той беседы.

Она под наркотическим веществом угрожала ребятам, и её выгнали из зала. Потому что она угрожала зарезать и так далее. Также преследовала жену одного бойца, которая беременна, — тоже угрожала зарезать.

Она говорила, что она мне попереламывает всё, — она хотела мне сделать травму специально... Потому что я в одном её не поддержала, сказав: «Мария, ты должна подумать: ты либо спортсмен, либо гуляешь».

Она приходила на тренировки после клуба, после всех этих наркотических... У неё всё время зрачки были расширенные. И когда тренер говорил, что мне надо с ней постоять в паре, я отвечала, что не могу с ней работать в паре — она невменяема.

Она уже две машины разбила, даже не знаю, как это могло произойти. И очень часто к ней приезжает полиция. За месяц полиция приезжала четыре раза, и они всё время стояли возле Маши. Я иду в бассейн, прохожу мимо, а там Маша в наручниках в полицейскую машину садится.

Так Маша по клубам ночью гуляет, а потом придёт в зал и там еле стоит на ногах. Она не в состоянии даже потренироваться. Как человек, который пьёт, а утром приходит на тренировки, может иметь нормальную дыхалку?

Она рассказывала страшные истории, что она по ночам не спит, что у неё депрессия, что она себя убить хочет и ей выписали каких-то таблеток и разрешили курить марихуану — даже до боя.

Менеджеры опровергают, но выборочно

Сама Агапова хоть и регулярно постит картинки в Instagram о подготовке к следующему бою, которая проходит на базе MMA Masters, но от комментариев по поводу высказываний Мороз воздерживается. Зато сразу два её менеджера — российский и заокеанский — встали на защиту подопечной, но при этом предпочли обойти некоторые острые углы.

Это частная жизнь Марии, которую мы не собираемся выносить на публику. Она приехала в США из Казахстана, прошла через определённые трудности. У неё были кризисы, она прошла терапию, но сейчас дела у неё идут хорошо. Мария готовится к бою. К наркотикам она не имеет никакого отношения, — рассказал менеджер спортсменки Алекс Девис в интервью MMAFighting.

Более подробный ответ в интервью «Чемпионату» дал менеджер Агаповой Александр Ромашов. Он утверждает, что если бы Мария убегала от контроля Антидопингового агентства США (USADA), то её бы дисквалифицировали. Если бы девушка кому-то угрожала, то её бы депортировали. Если бы она принимала наркотики и гуляла ночами, то не смогла бы драться и побеждать. Попрошайничать Агапова не могла, потому что у неё есть деньги от продажи картин и спонсоров, а разбить машины не могла, потому что у неё, по словам Мороз, нет денег.

Окончательно точку в этом деле может поставить только обращение в суд одной из сторон. Если хоть часть сказанного Мороз является правдой, то понятно, что в ATT просто решили не выносить сор из избы и расстаться с токсичной спортсменкой полюбовно, без заявлений в полицию. О том, как совмещать загулы с победами в боях, особенно когда тебе нет и 25 и есть очевидный талант, может прекрасно рассказать Александр Емельяненко. А наркотики запрещены USADA только в соревновательный период.

В любом случае Агаповой был нанесён непоправимый репутационный урон, и достойным ответом может стать только обращение с иском в суд на Мороз, а не молчание спортсменки и простое отрицание всего сказанного менеджментом. А, может быть, девушкам и вовсе стоит выяснить отношения и предъявить друг к другу претензии в клетке.