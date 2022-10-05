«Не обольщаться»: Губерниев о допуске российских боксеров до турниров Губерниев: федерации других видов спорта могут не последовать примеру IBA с допуском боксеров из РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев призвал не обольщаться по поводу решения Международной федерации бокса (IBA) допустить российских и белорусских боксеров до международных соревнований, так как федерации других видов спорта могут не последовать примеру IBA, сообщает MMA.Metaratings.ru. По его словам, пока непонятно также, как российские боксеры будут выезжать за пределы России из-за частичной мобилизации.

Ситуация меняется каждый день, но господин Кремлев был избран президентом IBA, поэтому было понятно, что нам будут созданы определенные преференции. Это очень здорово, я рад, но обольщаться не надо. Не думаю, что федерации других видов спорта последуют примеру боксеров. Но это первая ласточка, за которую надо порадоваться, — сказал Губерниев.

5 сентября Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к соревнованиям, проголосовав за отмену предыдущего решения. Команды будут выступать под флагами своих стран, им также возвращено право на исполнение гимна в случае победы.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях IBА ввела в марте. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала ситуация вокруг России и Украины.