«Не нужно слёз — делай!»: борец ММА оплатил сопернику дорогу в Палестину Борец ММА Минаев купил своему сопернику Исмаилову билеты в Бейрут

Российский борец Владимир Минаев приобрел своему бывшему сопернику Магомеду Исмаилову билеты в Бейрут, где находится штаб-квартира военной группировки «Хезболла», которая набирает добровольцев для отправки в Палестину и сектор Газа, об этом спортсмен сообщил в своем Telegram-канале. Известно, что Исмаилов поддерживает Палестину в конфликте с Израилем, он просил помочь ему добраться до зоны боевых действий, чтобы принять участие в них.

Пацаны, помогаю как могу. Билеты для Маги лежат в офисе Fight Nights. Не нужно слёз — делай! Главное, возвращайся к нашему бою, — написал Минаев.

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе купил два билета, по которым Исмаилов сможет добраться из Москвы до Антальи, а затем из турецкого города в столицу Ливана. Сам 33-летний Минаев провел последний бой 15 сентября, он нокаутировал во втором раунде экс-чемпиона Bellator Рафаэля Карвальо. После чего борец вернулся в зону проведения российской спецоперации на Украине, где проходит службу.

Ранее тренер Рамазан Исмаилов объяснил, почему российские бойцы смешанных единоборств, исповедующие ислам, часто публично поддерживают Палестину. По его словам, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке сравним с избиением малолетнего ребенка взрослым мужчиной.