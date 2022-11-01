Названы возможные причины смерти бойца ММА Писарева «112»: боец ММА Писарев мог умереть от отравления арбузом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что по предварительной версии, боец ММА Александр Писарев скончался от отравления арбузом. По информации канала, скорая помощь приезжала к бойцу дважды. Его жена также жаловалась на боли в животе. Спортсмена и его супругу госпитализировали, однако спасти мужчину не удалось.

В источнике уточнили, что согласно предварительному диагнозу врачей, Писарев умер от токсического действия ядовитых веществ, содержащихся в пищевых продуктах.

Позже «112» назвал другую версию смерти бойца ММА: спортсмен отравился опиоидами. По данным канала, в больнице супруга Писарева призналась, что накануне они с друзьями пили вино и ели непонятные сушеные грибы. Медики объявят окончательные результаты экспертизы через две-три недели.

Telegram-канал SHOT сообщает, что Писарев жил в квартире в Балашихе вместе с женой и отцом. Журналисты канала уточняют, что отец спортсмена Игорь вернулся с прогулки с собакой около 16:00 и позвал сына обедать. На это ему никто не ответил. После того как мужчина подошел ближе, он выяснил, что его сын уже не дышит.

Родные спортсмена, как утверждает SHOT, рассказали, что он был полностью здоров.

Были после боев последних переломы пальцев, но это пустяк. Питаемся все одной и той же едой, проживаем вместе, — сказал отец Писарева.

Боец ММА Александр Писарев — чемпион Москвы по рукопашному бою и грепплингу, финалист чемпионата Европы по ММА. В его копилке пять поединков, три из которых он выиграл.

Ранее в Волгограде двое детей и один взрослый отравились арбузом. Пятилетний мальчик скончался в больнице в результате токсического гастроэнтерита. По факту его смерти возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по Волгоградской области.