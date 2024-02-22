Названы стратегические ошибки проигравшего Махачеву бойца Волкановски Вице-президент АСА Асланбек Бадаев: Волкановски проиграл Махачеву из-за эмоций

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алекс Волкановски и Ислам Махачев

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев предположил в разговоре с NEWS.ru, что австралиец Алекс Волкановски совершил стратегическую ошибку и теперь не будет претендовать на высокие позиции в UFC. Волкановски дважды проиграл россиянину Исламу Махачеву в 2023 году.

Волкановски поддался эмоциям. Вероятно, большой заработок мотивировал его. И он вышел на коротком уведомлении на поединок с Махачевым. Его он не смог победить даже при полноценным лагере, а тут было 11 дней. Уже было понятно, что это несерьезно. С таким подходом не приходилось рассчитывать на что-то серьезное, — сказал Бадаев.

С его точки зрения, если бы не второе поражение от Махачева, Волкановски мог бы еще долгое время доминировать в своем дивизионе.

Теперь он проиграл, и считаю, что чемпионом ему не стать. За редким исключением, после таких нокаутов не возвращаются на вершину. Дальше Волкановски будет уже идти по нисходящей. Да, у кого-то выиграет, кому-то проиграет. Но вновь чемпионом он вряд ли будет, — добавил Бадаев.

На минувшем турнире UFC 298 Волкановски досрочно проиграл испанцу Илии Топурии и лишился пояса организации в полулегком весе. До этого, в октябре 2023 года, Волкановски был нокаутирован чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым в первом раунде. В феврале 2023-го Волкановски проиграл Махачеву единогласным решением судей.