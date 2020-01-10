Билеты на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова поступят в продажу 7 февраля, заявил президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко.
Мы ожидаем ажиотажный спрос на билеты на турнир ACA 107 3 апреля в Москве, — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.
Стоимость билетов будет варьироваться от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей.
По словам главы лиги, к моменту старта продаж билетов уже будет сформирован основной кард турнира.
38-летний Емельяненко и 33-летний Исмаилов подерутся в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира ACA 107. Бой по правилам ММА пройдёт в тяжёлом весе.
Ранее президент бойцовского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что в 2012 году был близок к договорённости с Фёдором Емельяненко о бое с американским тяжеловесом Броком Леснаром, однако поединок не состоялся по личным причинам, писал NEWS.ru.
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