https://static.news.ru/photo/f8fa494e-33aa-11ea-bd8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: acamma/vk.com

Билеты на бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова поступят в продажу 7 февраля, заявил президент лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко.

Мы ожидаем ажиотажный спрос на билеты на турнир ACA 107 3 апреля в Москве, — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.

Стоимость билетов будет варьироваться от 1,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

По словам главы лиги, к моменту старта продаж билетов уже будет сформирован основной кард турнира.

38-летний Емельяненко и 33-летний Исмаилов подерутся в Москве на «ВТБ Арене» в рамках турнира ACA 107. Бой по правилам ММА пройдёт в тяжёлом весе.

Ранее президент бойцовского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что в 2012 году был близок к договорённости с Фёдором Емельяненко о бое с американским тяжеловесом Броком Леснаром, однако поединок не состоялся по личным причинам, писал NEWS.ru.