https://static.news.ru/photo/18461c2a-e044-11e9-92f2-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следующий бой действующего чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова состоится в марте или апреле 2020 года.

Следующий бой Хабиба планируется на март–апрель, — приводит слова менеджера 31-летнего спортсмена Ризвана Магомедова ТАСС .

Однако место проведения поединка пока не обсуждалось.

Нурмагомедов 7 сентября победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. Для Нурмагомедова эта защита пояса стала второй в карьере. Следующим его соперником должен стать американец Тони Фергюсон.

Бразильский ноунейм вызвал на бой Нурмагомедова, писал News.ru.