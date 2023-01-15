Названа предварительная причина смерти бойца ММА Гаглоева «112»: cмерть бойца ММА Гаглоева в поезде не имеет криминального характера

Фото: KрыльяTV/t.me

Георгий Гаглоев

Telegram-канал «112» сообщает, что российский боец ММА Георгий Гаглоев, по предварительной информации, погиб из-за тромбоэмболии легочной артерии. По данным канала, у спортсмена были проблемы с сердцем и его смерть не имеет криминального характера.

Как пишет «112», Гаглоева обнаружили без признаков жизни в поезде Москва — Нальчик на станции Лиски в Ростовской области. Сейчас в Ростов-на-Дону прибыли родственники скончавшегося.

Гаглоев родился в Северной Осетии. Он провел три боя в поп-ММА. Встречался на ринге с такими бойцами, как Саймумин Метро Люблино Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва Виллагра Даниел Иван. Все три боя Гаглоев проиграл.

Тело бойца было обнаружено в вагоне поезда 14 января. По данным Telegram-канала Baza, Гаглоев был задушен подушкой. Как писал канал, убийство могло быть связано с поисками Гаглоевым своей родственницы, пропавшей год назад.

Речь идет о Римме Гаглоевой, известной на Северном Кавказе гадалке. Она пропала вместе со своим помощником в начале февраля 2022 года по дороге из Чечни в Северную Осетию. Ее автомобиль был найден на одной из АЗС в Ингушетии. Исчезновение Гаглоевой вызвало большой резонанс на Кавказе, поскольку среди ее клиентов были высокопоставленные чиновники и бизнесмены.