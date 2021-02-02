Названа дата следующего боя олимпийского чемпиона Евгения Тищенко

https://static.news.ru/photo/3884bb70-6547-11eb-9a66-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко проведёт свой следующий бой 27 марта в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Поединок Тищенко возглавит турнир. Соперник и статус боя будут объявлены в ближайшее время.

Для Тищенко этот бой станет девятым в профессиональной карьере, сейчас у него 8 побед (6 — нокаутом) в 8 поединках. В прошлом году он завоевал титул WBO European и вошел в пятерку сильнейших боксёров организации в тяжелом весе.

В главном карде турнира RCC выступят так же экс-обладатель титула WBC Silver Заур Абдуллаев и обладатель WBC International Мухаммад Якубов.

О том, что 29-летний Тищенко стал чемпионом Европы NEWS.ru писал 7 ноября.