Названа дата реванша Поветкина с Уайтом

https://static.news.ru/photo/f7965eb2-5578-11eb-936b-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: povetkinalexandr/instagram.com

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин проведёт реванш с британцем Диллианом Уайтом 6 марта в Великобритании.

Об этом написал портал Boxingscene со ссылкой на промоутера Эдди Хирна. Отмечается, что бой, скорее всего, пройдёт без зрителей. Официально объявлено о реванше будет в пятницу, 15 января.

Изначально реванш россиянина с Уайтом должен был состояться 21 ноября, но был перенесён после новости о заражении Поветкина коронавирусом. Первая встреча боксёров прошла 22 августа в поместье Эдди Хирна и закончилась победой Александра в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

11 января Поветкин дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, где рассказал о том, как переболел COVID-19, и о том, как побил Уайта в первом бою.