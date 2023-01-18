Назван следующй соперник Петра Яна в UFC, бой назначен на 11 марта Анонсирован бой Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили в UFC

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пётр Ян

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион UFC Петр Ян проведет бой с грузином Мерабом Двалишвили в рамках турнира UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Как сообщает MMA Junkie, поединок состоится 11 марта.

Ян и Двалишвили занимают вторую и третью строчки соответственно в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

В предыдущем поединке в октябре 2022 года Ян раздельным решением проиграл Шону О’Мэлли. Поражение от американца стало для россиянина третьим в UFC (16-3), О’Мэлли продлил победную серию до четырех боев подряд (15-1). В апреле Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей на турнире UFC 273 и лишился временного пояса чемпиона UFC.

Двалишвили идет на серии из восьми побед подряд, в августе он победил бразильца Жозе Альдо единогласным решением судей.

3 января президент UFC Дэйна Уйат извинился перед общественностью за инцидент, произошедший в новогоднюю ночь в ночном клубе. Во время вечеринки он получил пощечину от своей супруги и ударил её в ответ.