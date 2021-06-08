Назван гонорар Мейвезера за бой с Полом

Фото: mpi04/MediaPunch/Global look Press

Михаил Потапов NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт высмеял поединок бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с боксёром и видеоблогером Логаном Полом в интервью BJPenn.com.

Это шоу не было боксом, но спрос на такие вещи всегда будет. Найдутся люди, которые готовы будут положить $50 за просмотр этого боя. Но это было бы так же нелепо,...