Назван гонорар Мейвезера за бой с Полом

Американский боксёр Флойд Мейвезер заработал 56,5 миллиона долларов за бой с YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом
По информации издания, гарантированный гонорар составил 10 млн, 16,5 млн — доход от продаж платных трансляций и 30 млн — спонсорские выплаты.
Логан Пол получил 250 тысяч долларов гарантированного гонорара и около трёх миллионов — от платных трансляций.
Выставочный боксёрский бой между Мейвезером и Полом прошёл в Майами в ночь на понедельник, 7 июня. Он продлился все восемь раундов и обошёлся без объявления победителя.
Поединок позже высмеял президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт.