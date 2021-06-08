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Назван гонорар Мейвезера за бой с Полом

16:56, 08 июня 2021
Фото: mpi04/MediaPunch/Global look Press

Американский боксёр Флойд Мейвезер заработал 56,5 миллиона долларов за бой с YouTube-блогером Логаном Полом. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, гарантированный гонорар составил 10 млн, 16,5 млн — доход от продаж платных трансляций и 30 млн — спонсорские выплаты.

Логан Пол получил 250 тысяч долларов гарантированного гонорара и около трёх миллионов — от платных трансляций.

Выставочный боксёрский бой между Мейвезером и Полом прошёл в Майами в ночь на понедельник, 7 июня. Он продлился все восемь раундов и обошёлся без объявления победителя.

Поединок позже высмеял президент Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт.

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