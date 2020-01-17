Ирландец Конор Макгрегор получит за возвращение в октагон $3 млн долларов, а его соперник Дональд Серроне — $200 тыс. О таких гонорарах участников турнира UFC 246 в Лас-Вегасе объявила Атлетическая комиссия штата Невада.
Комиссия назвала гонорары без учёта бонусов, которые получат участники боя,
Объявлено, что россиянину Алексею Олейнику в этот же вечер за выход в октагон положено $75 тысяч и столько же, если он выиграет у американца Мориса Грина. У последнего бойца цифры гонорара более скромные — $30 тысяч и $30 тысяч.
UFC 246 состоится в ночь на 19 января.
Ранее NEWS.ru сообщал, что соперник ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе Дональд Серроне заявил о настрое на затяжной бой. Серроне считает, что бой с Макгрегором продлится 4–5 раундов.
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