Наследник Хабиба: жестокий душитель или крепыш с огромным сердцем

В предстоящий уик-энд в Техасе в присутствии зрителей пройдёт крупный турнир UFC 262, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона в лёгком весе. За вакантный пояс после ухода Хабиба Нурмагомедова сразятся идущие на победных сериях бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер. Несмотря на яркие бойцовские карьеры, их не назовёшь звёздами первой величины, а потому NEWS.ru подробно представляет обоих претендентов на титул.

Последняя надежда джиу-джитсу

Если кто-то забыл или не знает, стоит напомнить, что первые турниры UFC задумывались как противостояние разных бойцовских стилей, на которых бразилец Ройс Грейси показал всю красоту и мощь джиу-джитсу на неготовых к этому боевому искусству соперниках. Со временем защита от джиу-джитсу стала одним из ключевых элементов подготовки каждого бойца, а адепты бразильского искусства всё реже завоёвывали значимые титулы. Последним из них стал экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум. Его соотечественник Чарльз Оливейра не менее виртуозно владеет удушениями в партере на любой вкус и переписал многие рекорды. Теперь на него возложена важная миссия — сделать джиу-джитсу великим снова.

Рекорды Оливейры в UFC — это отдельная история. Он одержал больше всех побед приёмами вообще (14) и в полулёгком весе в частности (6), чаще всех побеждал досрочно — 16 раз, 10 раз получал специальные премии за выступление вечера. Чаще всего бразилец заканчивал бои удушающими приёмами: гильотиной, удушением из-за спины или относительно экзотической ныне анакондой. В 2012 году в дебютном бою в полулёгком весе он прикончил Эрика Уайсли обратным ущемлением икры — очень редким приёмом, который в UFC применялся в первый и последний раз. 31-летний бразилец по праву считается одним из самых опасных грэпплеров в ММА вне зависимости от весовых категорий.

Как и другие топовые легковесы Конор Макгрегор и Дастин Порье, Оливейра какое-то время выступал в полулёгком весе и даже добирался до титульного боя, однако со временем вернулся в лёгкий вес, так как весогонка всякий раз давалась ему крайне тяжело. По сути она и погубила бразильца в поединке за звание официального претендента на титул с Максом Холлоуэем в 2015 году, когда он проиграл техническим нокаутом из-за травмы, полученной на второй минуте боя. Оливейра попытался провести тейкдаун, но внезапно почувствовал острейшую боль в шее.

Я четыре часа не мог пошевелить ни одной конечностью с левой стороны своего тела. Моя голова просто разрывалась от страшных мыслей. Я думал о том, что могу остаться калекой. Я был просто в ужасе и не мог сдержать слёз. Я плакал не из-за поражения, а из-за того, как оно случилось, — так Оливейра вспоминал о полученном в бою микроразрыве пищевода.

Борец-крепыш с пушечным ударом

Майкл Чендлер пока провёл в UFC всего один поединок, эффектно нокаутировав Дэна Хукера в первом раунде. Однако в эту организацию он пришёл многократным чемпионом Bellator и топовым легковесом, а потому удостоился роли запасного бойца в поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи. Сразиться с россиянином Чендлер мечтал ещё будучи бойцом Bellator и остановился в шаге от заветной встречи. При этом Майкл был уверен в своём успехе, так как считает себя сильным борцом, способным сопротивляться Нурмагомедову в борьбе гораздо лучше Гейтжи и Порье, обладающим нокаутирующим ударом, а также опасной, хоть и немного корявой борцовской техникой.

Чендлер — единственный боец, который трижды завоёвывал (и при этом всякий раз терял) пояс чемпиона Bellator. В случае успеха в поединке с Оливейрой он станет третьим бойцом после Крис Сайборг и Эдди Альвареса, становившимся чемпионом и в Bellator, и в UFC. Чендлер — базовый борец, который на высоком уровне выступал в команде Университета Миссури, где принял звание капитана команды по вольной борьбе из рук Бена Аскрена. Достаточно посмотреть его борцовские спарринги со значительно превосходящим в габаритах чемпионом UFC Камару Усманом, чтобы оценить его высокий уровень. При этом Чендлер обладает мощным ударом — десять побед он одержал нокаутами и техническими нокаутами, вырубая более мощных соперников.

Даже в проигранных поединках (за исключением нокаута от Патрисиу Фрейре) соперникам Чендлера было непросто. Он активно начинает любой поединок без раскачки и всё время поддерживает высокий темп. Иногда кажется, что у него действительно два сердца, настолько поражает выносливость и воля к победе этого бойца. Самый яркий тому пример — тяжелейший пятираундовый поединок с Беном Хендерсоном. После четвёртого раунда он находился на грани потери сознания, не мог поднять руки до груди и спрашивал у своих угловых, проиграл он нокаутом или его задушили. Когда выяснилось, что он ведёт в счёте и впереди ещё целый раунд, Майкл собрал в кулак остаток сил и бился до конца, пока не рухнул от изнеможения после финального гонга.

Большое сердце Чендлера — это не только уникальная выносливость, но и человеческие качества. Вместе с супругой боец несколько лет назад усыновил темнокожего мальчика из приюта и с тех пор души в нём не чает. Кстати, история знакомства с женой тоже довольно трогательна. Они два года переписывались по электронной почте, прежде чем боец пригласил девушку на свидание.

Оливейра небольшой фаворит, но возможны варианты

Накануне титульного боя, который пройдёт в ночь с субботы на воскресенье, букмекеры считают небольшим фаворитом Оливейру, оценивая его шансы примерно в 60% против 40% у Чендлера. Бразилец имеет преимущество в росте и длине рук, лучше работает ногами на дистанции и владеет болевыми приёмами. Однако Майкл достаточно хорошо борется, чтобы не дать себя затащить в партер, а в стойке он будет делать ставку на пушечный удар и активность в первой половине боя. С большой вероятностью поединок может пройти всю дистанцию, а судьям предстоит делать непростой выбор в близком бою.