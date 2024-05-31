Наследник Хабиба устроил стычку с его экс-соперником Махачев и Порье чуть не подрались на битве взглядов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев и американец Дастин Порье чуть не подрались во время дуэли взглядов. На кадрах, опубликованных в соцсетях бойцовского чемпионата, видно, как спортсмены начинают разговор спокойно и вскоре переходят на повышенные тона. В этот момент к ним подходят члены команд и разводят их по разные стороны.

Махачев проведет защиту титула в ночь на 2 июня. Он выступит в поединке с американцем Порье на турнире UFC 302 в Ньюарке (США).

Боец лиги «Наше Дело», чемпион Fight Nights Global в легчайшем весе, лидер российского рейтинга полулегкого веса по ММА Евгений Игнатьев считает Махачева безусловным фаворитом в поединке с Порье. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Махачев победит в третьем раунде. По его словам, боец не даст Порье дистанцию, необходимую для нанесения какого-либо урона.

19 мая украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Представитель Украины отправил соперника, для которого это был первый проигрыш за всю карьеру, в нокдаун в девятом раунде. Усик стал первым, кто получил этот титул в XXI веке.

Позже белорусский боец Владислав Ковалев во втором раунде техническим нокаутом победил бразильца Дугласа Рибейро в поединке по правилам ММА. Этот бой в среднем весе возглавил турнир Ural FC 7.