Наркун отстоял титул чемпиона KSW в полутяжёлом весе

https://static.news.ru/photo/2bf2e33c-26e5-11eb-b692-fa163e074e61_660.jpg Фото: tomasznarkun/Instagram.com

Польский полутяж Томаш Наркун победил удушением во втором раунде хорвата Ивана Эрслана и отстоял титул чемпиона крупнейшей европейской лиги KSW на турнире в Лодзи.

В начале второго раунда Наркун захватил соперника, перевёл бой в партер и провёл удушение из-за спины. Для поляка это пятая успешная защита чемпионского титула.

В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе хорват Роберто Сольдич провёл супербой в среднем весе и в конце первого раунда победил техническим нокаутом другую польскую легенду ММА Михала Матерлу.

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