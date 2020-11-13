Наркун отстоял титул чемпиона KSW в полутяжёлом весе

Польский полутяж Томаш Наркун победил удушением во втором раунде хорвата Ивана Эрслана и отстоял титул чемпиона крупнейшей европейской лиги KSW на турнире в Лодзи.
В начале второго раунда Наркун захватил соперника, перевёл бой в партер и провёл удушение из-за спины. Для поляка это пятая успешная защита чемпионского титула.
В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе хорват Роберто Сольдич провёл супербой в среднем весе и в конце первого раунда победил техническим нокаутом другую польскую легенду ММА Михала Матерлу.
Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал инцидент с коллегой Адамом Яндиевым, случившийся 13 ноября в «Лужниках».