Намаюнас взяла реванш у Андраде

https://static.news.ru/photo/aea1c00e-c3ef-11ea-a0f3-fa163e074e61_660.jpg Роуз Намаюнас Фото: instagram.com/rosenamajunas/

На турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» американка Роуз Намаюнас победила по очкам бразильянку Джессику Андраде и взяла у неё реванш за поражение нокаутом.

Первые два раунда Намаюнас грамотно перестреляла свою соперницу, но в заключительной пятиминутке она отдала ей инициативу, пропустив бросок и несколько жёстких ударов в голову. Двое из трёх судей отдали победу Намаюнас со счётом 29:28, а третий рефери поставил те же очки в пользу её соперницы.

В первом бою основного карда бразильянка Аманда Рибас победила рычагом локтя в первом раунде американку Пейж ван Зант.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Муслим Салихов одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Элизеу дос Сантосом на турнире UFC 251 в Абу-Даби.