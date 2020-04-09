Намаюнас отказалась от участия в бое UFC 249

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роуз Намаюнас не примет участия в турнире UFC 249.
Американка отказалась от реванша с Джессикой Андраде по пока неизвестной причине. Ей уже начали искать замену,
Ранее NEWS.ru писал, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов готов провести поединок с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
Поединок между Гэтжи и Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Он состоится в Калифорнии на территории индейской резервации.
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