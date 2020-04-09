Намаюнас отказалась от участия в бое UFC 249

https://static.news.ru/photo/8137d5b6-7a59-11ea-8db8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Silva/Global Look Press

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роуз Намаюнас не примет участия в турнире UFC 249.

Американка отказалась от реванша с Джессикой Андраде по пока неизвестной причине. Ей уже начали искать замену, передаёт ESPN.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов готов провести поединок с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Поединок между Гэтжи и Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Он состоится в Калифорнии на территории индейской резервации.