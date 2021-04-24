Намаюнас нокаутировала Чжан и вернула пояс чемпионки UFC

https://static.news.ru/photo/4cf73d00-a57d-11eb-86a9-96000091f725_660.jpg Роуз Намаюнас Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В соглавном бою турнира UFC 261 в Джексонвилле (США) американка литовского происхождения Роуз Намаюнас (10-4) нокаутировала в первом раунде китаянку Вейли Чжан (21-2) и вновь стала чемпионкой UFC в первом наилегчайшем весе.

Соперницы осторожно начали поединок, обмениваясь одиночными ударами, но Намаюнас резко сократила дистанцию и жёстким левым хай-киком прямо в челюсть вырубила китаянку. Несколько добивающих ударов на земле вынудили рефери остановить поединок, хотя Чжан после остановки боя проявила недовольство, даже пошатываясь от потрясения. Таким образом, Намаюнас вернула себе титул, которым она владела в 2017–2018 годах.

Как сообщалось ранее, чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, представляющая Перу, победила техническим нокаутом бразильянку Джессику Андраде и отстояла титул чемпионки UFC.