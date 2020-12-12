Накормил по самое не хочу: Джошуа избежал конфуза с Пулевым

https://static.news.ru/photo/8116214e-3ce3-11eb-b74f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/anthonyfjoshua

В Лондоне на «Уэмбли» прошло одно из последних больших боксёрских шоу в этом году. В главном бою вечера Энтони Джошуа, британский гигант, разобрался с Кубратом Пулевым. Бой продлился девять раундов, и болгарин в конце наелся настолько, что решил не вставать после очередного нокдауна. Джошуа попал в маленькое число тех, кто сможет сказать, что 2020 год был не таким уж плохим.

Джошуа перед поединком считался настолько очевидным фаворитом, что и всерьёз искать интригу было как-то неловко, но в действительности она была. Энтони в прошлом году был подбит, проиграл нокаутом, а это всегда оставляет отпечаток на боксёрах. Пусть, он и взял реванш у Энди Руиса, закрыл поражение, но он всё-таки побывал на канвасе аж четыре раза за бой, что не может пройти бесследно.

Казалось, что Пулев может попробовать сделать то, что сделал Руис: зацепить Джошуа, развить успех и добить. Всё-таки, Кубрат — опытный боец, 28 побед, всего одно поражение — от Владимира Кличко, но в реальности его послужной список не так уже и солиден. Из побеждённых им боксёров можно отметить разве что Дерека Чисору (раздельным решением), и Хьюи Фьюри с ветераном Тони Томпсоном. Лучше, чем ничего, но далеко не самый выдающийся список.

Словом, если бы Джошуа ничего не боялся и шёл вперёд как он умеет, проблем не должно было быть. И их в целом не возникло. Первый раунд, как обычно, был скучный: британец забрал его за счёт длины рук, но не за счёт явного превосходства активности. Та же картина во втором.

Важным получился третий раунд. Там Энтони перестал бояться и попёр вперёд словно внедорожник. Пулев, который для подавляющего большинства людей на планете покажется гигантским суперменом, выглядел новичком в боксе. Джошуа его избивал весь раунд, и два нокдауна — хороший результат для болгарина. Как он дожил до гонга — одному ему известно. Это настоящее чудо.

Казалось, что после такого долго болгарину не прожить. Но у него это получилось, во многом благодаря нерешительности англичанина. Четвёртый раунд получился неожиданно равным: Джошуа не форсировал ситуацию, ему, видимо, нужно было продышаться. Пулев тоже ничего особенного не показал, но не потому что ему требовался отдых, а потому что он не особо способен что-то показывать против Джошуа.

Пятый и шестой раунды вообще остались скорее за Пулевым. Показалось, что Джошуа настолько вымахался в третьем, что у него реально не осталось сил на штурм. Хорошо ещё, что Кубрат безударный. Если бы у него была плюха хотя бы как у Поветкина, Энтони спокойно можно было ловить.

В седьмом Джошуа одумался и немного прибавил, начал сближаться с соперником и вести ближний бой. Там он полностью переиграл Пулева, но сильного урона ему не нанёс.

В восьмом раунде преимущество было уже на стороне болгарина. На победу по очкам он рассчитывать, конечно, не мог, но подумалось, что до решения он может дотянуть.

Развязка наступила в девятом отрезке. Джошуа снова решил забыть про страхи и полез вперёд сериями боковых ударов. Как только он надавил на Пулева, тот сразу отправился на канвас. Нокдаун был непростым. Кубрат с трудом поднялся, но спустя пару секунд снова оказался на полу. Показалось, что он мог бы встать до счёта 10, но не стал этого делать. Пропущенные удары были тяжёлыми, и он просто решил, что больше терпеть их не хочет. Здравое решение.

Джошуа показал всего два ярких раунда, но этого оказалось достаточно для победы над крепким претендентом. Это — не тот бой, которым Энтони будет гордиться всю жизнь. Ясно, что его уровень — это бои с Фьюри, Уайлдером и Кличко. Последнего он уже победил и отправил на пенсию, а первые два всё ещё ждут его кулаков. Мы тоже ждём. 2021 год в тяжёлом весе может стать легендарным.