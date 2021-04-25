Накат на Васю: с кем подерётся разочаровавший Украину Ломаченко

С громкого поражения Василия Ломаченко от Тефоимо Лопеса прошло ровно полгода. К радости одних и разочарованию других, завершения карьеры от Василия не последовало, он решил вернуться. И соперник для возвращения выбран такой, в бою с которым фанатам украинского экс-чемпиона придётся очень сильно понервничать. У японца Масайоши Накатани есть качества, которые могут заставить страдать не только Василия, но и любого легковеса.

Теофимо Лопес teofimolopez/instagram.com

Впервые о бое Ломаченко с Накатани заговорили ещё в марте, но официально об этом стало известно только сейчас. Сам Василий сделал заявление быстрее, чем промоутеры. В UFC за такое можно нарваться на штраф и на очень серьёзный разговор с Дэйной Уайтом, но в боксе правила чуть либеральнее. Объявил и отлично.

26 июня. Официально. Бой пройдет в Лас-Вегасе, — написал Ломаченко.

Бой с Накатани не совсем то, о чём мечтали фанаты Василия и топового бокса в целом. Конечно, в идеале было бы снова встретиться с Лопесом, разобрать его в реванше, вернуть мировые титулы, но ясно было, что Теофимо на это не пойдёт. Ему, естественно, захочется побыть абсолютным чемпионом мира подольше и вкусить плоды этого статуса. Была маленькая надежда на бои с другими обладателями поясов — американскими машинами для убийств Девоном Хейни и Джервонтой Дэвисом, но те тоже, предсказуемо, на Василия выходить не захотели.

Вряд ли их за это можно упрекать: Вася проиграл предыдущий бой, лишился всех поясов. Кем бы он ни был до этого, сейчас ему нужно заново доказывать право драться на этом уровне. Ему нужно выиграть один-два боя очень высокой сложности, прежде чем снова боксировать за мировой титул.

Василий Ломаченко vasyllomachenkosa/facebook.com

И в качестве соперника, готового этот высокий уровень сопротивления Василию дать, был выбран японец Масайоши Накатани. Очень опасный вариант. Во-первых, Накатани — просто гигантского роста для своей весовой категории — 182 см. На 12 см выше, чем Ломаченко. Руки японца на 14 см длиннее, что даёт ему огромное преимущество. Даже 5 см разницы в длине рук могут очень многое решить, а 14 тем более.

Во-вторых, Накатани выбрасывает очень много ударов, причём достаточно тяжёлых. Он не нокаутёр в чистом виде, одиночной пушкой соперников не рубит, но количеством заставляет их сдаваться (13 побед нокаутом из 19, при одном поражении). Единственное поражение японец потерпел от того самого Теофимо Лопеса, которому проиграл и Василий. Причём примерно с таким же счётом — единогласным решением с запасом в три-четыре раунда.

Насколько опасным будет Накатани для Ломаченко? Настолько опасным, насколько сам Василий будет готов к бою. Если 26 июня мы увидим такого же Ломаченко, как три-четыре года назад, то это будет деклассирование.

Однако Василий сможет справиться с ростом и напором Накатани с помощью скорости и движения. Он будет от соперника уворачиваться, заходить сбоку и обстреливать под разными углами — то, чем Василий славится.

Масайоши Накатани masayosinakatani/instagram.com

Если же мы увидим последнюю версию Ломаченко, как в бою с Теофимо, то будет очень тяжело. Японец запросто может удержать на дистанции кого угодно, если этот кто-то не космического уровня. Если просто хорошего, то шансов против Накатани у него нет. А возвращаться после поражений всегда тяжело. Ломаченко сейчас в таком положении, что ещё один проигрыш может завершить его карьеру. Он мог себе позволить оступиться один раз против чемпиона. Это случилось. Но второе поражение подряд, на этот раз от претендента, — это будет слишком.

Можно не сомневаться, что часть людей в родной для Ломаченко Украине этого проигрыша будут ждать. Как любители бокса помнят, Василия затравили после поражения от Лопеса. На сторону американца в числе прочих встал мэр Львова Андрей Садовой. Главный посыл такой: если ты отвернулся от страны, будь готов, что она отвернётся от тебя. Но отвернулся ли Ломаченко от Украины?

К такому выводу часть его сограждан пришла из-за позиции Василия. В частности, он снялся в русском фильме про Православную церковь, выложил в Instagram стихотворение о мире между братскими народами, где на видео оказались российские военные. И в целом никогда не скрывал, что считает русских и украинцев одним народом. За это его и Александра Усика включили в базу «Миротворец» как людей, угрожающих национальной безопасности Украины.

Очевидно, что значительная часть украинских любителей бокса продолжают Василия поддерживать, как и практически все поклонники этого вида спорта в бывшем СССР. Во всяком случае, в России за Ломаченко, Усика и Головкина болеют, как за своих. А в бою с Накатани Василия будут поддерживать особенно горячо, ведь от этого боя зависит его карьера. Не хотелось бы, чтобы один из ярчайших чемпионов десятилетия грустно завершил карьеру в 33 года.