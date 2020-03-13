Российский боец Тимур Нагибин в финале квалификационного турнира во второй сезон лиги PFL уступил белорусу Михаилу Одинцову. В первом раунде после запрещённого удара коленом по спине Нагибин получил травму позвоночника, но продолжил бой и не стал добиваться дисквалификации соперника. В эксклюзивном интервью NEWS.ru боец рассказал, почему обслуживавший их поединок рефери больше не должен судить бои, как отказался от подачки от PFL и почему готов дать шанс Георгию Караханяну поставить точку в их скандальном противостоянии.

— Тимур, как сейчас у вас самочувствие? Удалось ли восстановиться после травмы?



— Сейчас отличное самочувствие. Тренируюсь, спина немного побаливает, но никому этого не показываю, не хочу, чтобы жалели.

— Два боя за вечер — редкость в современных ММА. Какие у вас впечатления остались от турнира-четвёрки и уместен ли такой формат?



— Там многое зависит от турнирной сетки. Во-вторых, если ты в первом бою травмировался, то во втором будет уже тяжелее. Первый бой ещё можно провести с травмой, так как ты почувствуешь её уже после боя. А тут можешь травмироваться и потом, когда отдохнёшь и остынешь, травмы дадут о себе знать.

— Как прошёл ваш первый бой с Муратбеком Касымбаем?



— Он получился неприятным, потому что соперник хоть и не именитый, но очень крепкий. Он дрался с Бибером Туменовым, и тот еле-еле у него выиграл по очкам. Бибер считается жёстким нокаутёром, но не смог ничего противопоставить Касымбаю. Он мне пытался делать болевые на ноги, потому что этим приёмом он ловил многих бойцов. Он хороший грепплер, владеет приёмами джиу-джитсу. Бой был тяжёлый, и я травмировал левую руку и правое колено, когда бил его в прыжке, плюс он дёрнул его, когда выходил на болевой. У меня было желание сняться с турнира, но решил, что в этом случае меня не поймут люди, скажут, что я дал заднюю. В бою я не чувствовал этих травм, а после боя они дали о себе знать.

Тимур Нагибин Сергей Булкин/NEWS.ru

— Перед турниром вы говорили, что предпочитаете обходиться без рукопожатий с соперниками в клетке. Почему?



— Я говорил, что в начале боя не хочу тянуть руку сопернику и прошу всех: «Пацаны, давайте без этого!» Мне тоже не охота не отвечать взаимностью и бить его в ответ. Я тогда буду выглядеть подлецом. Такие панибратские моменты сбивают настрой. Не хочется этой фигнёй страдать. Лучше после боя пожать друг другу руки или даже посидеть и поговорить.

— К тому же перед боем можно пожать друг другу руки до гонга после инструкций рефери.



— Я так и делаю. В бою подавать руку не надо. Там ведь если ударить в ответ все фанаты зачмырят, скажут, повёл себя как чёрт. Поэтому, конечно, если мне подают руку, я отвечаю тем же, но прошу соперников этого не делать.

— В бою с Одинцовым ключевым моментом стали его запрещённые удары по позвоночнику в первом раунде. Насколько они серьёзный урон вам нанесли и повлияли на ход боя?



— Я не считаю, что он такой человек, который специально может ударить в спину, но такой удар в спину всё равно был и все это видели на видео. Я мог отказаться от продолжения поединка, и тогда мне бы дали победу дисквалификацией. Это был запрещённый удар. После него я вышел, не чувствуя своих ног. Мои угловые Паша Гордеев и Алексей Кунченко хотели выбросить полотенце. Все проходы, которые он делал, получались, потому что у меня ноги не работали. Я его тейкдауны мог только руками блокировать. Видел комментарии, дескать, борьбы у Тимура нет, но я посмотрю, как люди будут бороться, когда у них ноги не будут работать. Когда попали в спину, у меня сначала одна нога отнялась, потом вторая, потом я даже сам бой в партер перевёл, а со второго раунда всё пошло по-другому. Думал, буду драться до конца, а если совсем хреново будет, бой остановят. На втором раунде меня шатало на ногах, я чувствовал, что стою неровно. Про себя даже думал, может пацаны полотенце выкинут. Но просить их об этом и сдаваться не было даже и в мыслях. От меня никто такого никогда не услышит. Раз пошёл драться, иди до конца.

— Как судья вёл себя в момент ударов по позвоночнику? Он видел нарушения, адекватно реагировал?



— Рефери (Михаэль Бахтер, — NEWS.ru) мне вообще не понравился. Считаю, надо было ставить нашего российского рефери Вячеслава Киселёва, который отработал многие серьёзные бои. А этот рефери был очень странный и многого не видел, в том числе как соперник держал меня за перчатки и наносил запрещённые удары. Казалось, что ему на всё наплевать. Мне кажется, такие люди не должны судить бои и подвергать риску здоровье бойцов. Пусть другими делами занимается.

— Финальный бой был отбором в лиге PFL. С их стороны не было претензий к исходу боя?



— Рей Сефо (Президент PFL, — NEWS.ru) предложил и меня тоже подписать, но мне такие подачки не нужны. Человек выиграл бой, ему подняли руку, результат боя уже оставлен в силе, значит он и должен идти в PFL. Я ещё до турнира говорил, что у меня не было дикого желания пробиться в эту лигу. Я не любитель проводить по два боя за вечер.

— А как же чемпионские призовые в миллион долларов?



— Я в деньгах не нуждаюсь и не из-за них дерусь.

— В перспективе хотели бы провести реванш с Одинцовым, чтобы выявить сильнейшего в равных условиях?



— Да, я считаю, что реванш был бы интересен, но пока он в PFL, это невозможно. Я считаю, что сильнее как боец, так как дрался с более сильными атлетами, чем он. Я видел, с кем он дрался. Там бойцы с рекордами типа 8-6, 12-10 и что-то подобное. Это что за бойцы? То, что он у меня выиграл, говорит лишь о том, что он вытянул счастливый билет. Если судьба нас сведёт ещё раз, я его нокаутирую. Я не буду с ним больше играться, а просто нокаутирую в первом раунде. Я слышал, что у него погоняло Танцор, потому что бегает весь бой. Но он молодец, что выиграл у меня. Мои поздравления ему.

— Похожая ситуация была в бою с Караханяном, который поначалу выиграл у вас нечестно, но потом результат боя отменили. Не хотели и этот результат боя опротестовать?



— Я не считаю, что Одинцов грязный боец или как-то выиграл грязно. Я и моя команда не хочет добиваться изменения результата, потому что я согласился драться дальше. Если бы я отказался от продолжения боя, а ему присудили победу, то мы бы подали апелляцию, но я сам сделал свой выбор. После этого любой протест с моей стороны будет выглядеть по-мужски некрасиво. С Георгием все всё видели и понимают, какой это человек. Надеюсь, в будущем мы подерёмся с ним. Раньше мне было невыгодно драться с ним, потому что я шёл на серии из двух побед, а у него были поражения. Сейчас я последний бой проиграл, а он выиграл, и мы можем встретиться. Ему тоже выгодно закрыть эту историю, поставить меня на место и перестать выглядеть в глазах людей ничтожным. Я не думаю, что он ради денег или рейтинга хочет со мной подраться. Но обещает меня избить, задушить и убить. Я хочу предоставить ему эту возможность.

— Когда планируете вернуться в дело? Вы уже знаете, что лига RCC на время эпидемии коронавируса отменила номерные турниры?



— Хотелось бы подраться поскорее. Я уже подсушился, набрал форму и готов даже выйти на замену кому угодно в весе до 70 или до 77 кг. Я стараюсь всегда показывать зрелищные поединки, но на последнем турнире что в первом, что во втором бою вышла какая-то лажа. Хочу за это реабилитироваться. В апреле будет турнир RCC, но там кард уже забит, и меня не поставят. Может, появится возможность поставить меня на майский турнир или на летний большой турнир, я с удовольствием приму это предложение. Также не скрываю желания подраться в других организациях, таких как ACA. Можно было бы подраться и в Европе. Всё зависит от предложенного соперника и его рекорда. Но в первую очередь я хотел бы дать ещё одну возможность Караханяну подраться со мной и доказать, что он не трус, а мужик. Если хочет, он может принять вызов, а в ином случае пусть остаётся у себя в Америке.