Наехавшего на полицейского друга Нурмагомедова отправили в СИЗО

Камала Идрисова, друга российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова, перевели в СИЗО. По информации Telegram-канала Mash, ему грозит до 10 лет колонии за наезд на полицейского в Каспийске.

Отмечается , что 21 ноября суд Махачкалы переквалифицировал дело, по которому проходит Идрисов, под ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Таким образом, другу третьего номера лёгкого веса Bellator грозит до 10 лет колонии.

11 ноября Усмaн Нурмагомедов вместе с другом Камaлом Идрисовым направлялся в aэропорт Махачкалы, чтобы сесть на самолёт в Москву. Они опаздывали и хотели подъехать прямо к входу в здание воздушной гавани. Им попытались объяснить, что чaстному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле совершили наезд на сотрудника полиции около KПП.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова проходит по делу о наезде на полицейского в качестве свидетеля. Как сообщили в Telegram-канале Mash Gor, сотрудника правоохранительных органов сбил друг спортсмена.