Надежда на «выстрел»: Тарасов об идее Сульянова дать Нганну $2 млн за бой

Глава лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов, вероятно, надеется, что тема с предложением чемпиону UFC в тяжёлом весе — франко-камерунскому спортсмену Фрэнсису Нганну — $2 млн (около 154 млн рублей) за бой с Тимуром Слащининым «выстрелит», и начнутся за переговоры по поводу поединка под эгидой Hardcore FC, заявил NEWS.ru блогер Артём Тарасов.

Вопрос в том, реально ли это заявление? Заявить-то можно, но учитывая американский рынок, и то, что Нганну сейчас чемпион — можно понять, что в США он заработает больше, не напрягаясь. Учитывая то, как там развит своеобразный бокс, я думаю, что Сульянов предложил с надеждой на то, что это выстрелит, и будут какие-то переговоры. Слащинин в последнем бою, если брать бокс, показал себя не очень хорошо, он дрался с Тайсоном Дижоном. Поэтому здесь мне кажется тут больше заявление, чтобы навести движуху — авось, выстрелит, — подчеркнул Тарасов.

Собеседник отметил, что показывать подобный поединок на Youtube невыгодно, если только не появится «меценат», готовый компенсировать все расходы.

Для России это очень большие деньги ($2 млн. — NEWS.ru), но для Америки очень маленькие, — подытожил Тарасов.

Накануне Сульянов на своей странице в Instagram предложил Нганну $2 млн за бой с Тимуром Слащининым. По словам промоутера, Нганну разочаровал гонорар за прошлый бой в UFC против француза Сирила Гана ($600 тысяч), несмотря на одержанную победу. До этого Нганну заявлял, что не хочет продолжат карьеру в UFC.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил NEWS.ru, что бои в поп-MMA, где встречаются медийные персоны (блогеры, политики, артисты) ждёт большое спортивное будущее, так как подобные шоу уходят от скандалов и оскорблений, становятся похожими на настоящие соревнования. Он подчеркнул, что подобным промоушенам «придётся стать такими, чтобы двигаться вперёд».