«Надавлю на него как смогу»: на Хабиба снова наседают по поводу Конора

Казалось бы, история с уходом Хабиба Нурмагомедова из профессионального спорта и попытками босса UFC Дэйны Уайта его туда вернуть стара как мир. Но она не заканчивается, а в начале 2021-го даже получила неожиданное продолжение. Если раньше Уайт высказывался об этом осторожно, то сейчас был откровенен как ни разу раньше. Разберёмся, что именно он сказал журналисту ESPN Бретту Окамото, и что это значит для Хабиба.

Отец этого хотел

Долгожданная встреча Уайта с Нурмагомедвым, о которой говорили ещё с ноября прошлого года, наконец-то состоится. В ближайшие выходные на Бойцовском острове в Абу-Даби пройдёт турнир с участием россиян Омари Ахмедова и Рамазана Эмеева, где Хабиб будет присутствовать в качестве гостя. Там-то и состоится первый за три месяца разговор Дэйны и российского чемпиона. И ни для кого не секрет, о чём этот разговор пойдёт.

Я встречусь с ним, так как считаю, что он должен снова драться. Посмотри, что он сделал с Джастином Гейтжи и со всеми, с кем он дрался. Это то же самое, как когда я хотел, чтобы Кормье не завершал карьеру. Я по-прежнему считаю, что он на вершине. А что касается денег, у Хабиба их и так выше крыши, он может никогда больше не работать. При этом у него всё ещё есть возможность делать нереальные деньги. Он находится в уникальном положении как боец. И я думаю, что он должен вернуться. Я буду давить на него так сильно, как смогу, чтобы он провёл ещё один бой, — сказал Уайт ESPN.

Глава UFC чётко дал понять, чего он хочет. 23 января на том же Бойцовском острове пройдёт ещё один большой турнир — UFC 257, где в октагон вернётся Конор Макгрегор. Он проведёт бой с Дастином Порье, и по задумке Уайта, если ирландец победит, то его реванш с Хабибом — именно то событие, на организацию которого надо бросить все силы. И у главы UFC есть весомый аргумент, с помощью которого он хочет склонить Хабиба на свою сторону.

Уайт не раз говорил, что будет давить на Хабиба через его отца Абдулманапа. Дескать, тот хотел, чтобы сын завершил карьеру с рекордом 30-0. Для этого Нурмагомедову-младшему надо провести ещё один бой. Как можно не выполнить волю умершего отца?

Абдулманап Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мама, деньги, честь

Аргумент о желании отца — весомый, но у Хабиба есть своя позиция, на которой он стоит и как кажется сейчас, стоит очень плотно. Как известно, он объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи не просто так, а потому что дал обещание маме не выходить в октагон без отца. Абдулманап умер от проблем с сердцем, осложнённых коронавирусом, 3 июля 2020 года. До боя с Гейтжи оставалось три с половиной месяца, и мама хотела, чтобы и тот поединок был отменён, но Хабиб его провёл. Как он сам объяснил, из-за того, что процесс был уже запущен, и всё отменять было поздно.

В нескольких интервью после боя с Гейтжи Хабиб чётко сказал, что возвращаться не собирается. Во-первых, из-за обещания маме, во-вторых, из-за нежелания нарушать собственное слово: раз уж объявил, что уходишь, нужно уходить. В третьих, из-за отсутствия достойных соперников, дескать Макгрегора и Порье он уже побеждал, поэтому какой смысл ему снова с ними драться, «шерифа не интересуют проблемы индейцев».

Но сам же Хабиб на пресс-конференции в Москве 2 декабря оставил для возвращения маленькую лазейку. Он сказал, что хотя планов по возвращению и нет, но если ему предложат $100 миллионов, это станет поводом задуматься. Уайт, без сомнений, эти новости читал. И наверняка он уже давно продумал, где взять восьмизначную сумму, чтобы организовать бой мечты.

Для болельщиков ситуация сложилась проще не придумаешь: выберет Нурмагомедов деньги — вернётся, выберет честь — не вернётся. Но для самого Хабиба это будет дилемма из дилемм. Что бы он ни выбрал, найдутся люди, которые будут его жёстко критиковать.