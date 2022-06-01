На Первом канале покажут интерконтинентальный кубок по боксу

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Каждую субботу на Первом канале будут показывать новый матч в рамках интерконтинентального кубка по боксу. В турнире примут участие четыре континента (Азия, Африка, Америка и Россия), бои пройдут в пяти разных весовых категориях, от России выступят чемпионы мира и Олимпийских игр, а также призеры российских и международных соревнований, сообщает пресс-служба телеканала.

Состав сборной команды России будет сформирован из российских боксеров, уже имеющих опыт участия в профессиональном боксе, в том числе Батыргазиев Альберт, Мамедов Габил, Агрба Харитон, Глеб Бакши, Силягин Павел, Гаджимагомедов Муслим, Павел Сосулин, — рассказали на Первом канале.

Каждая встреча матча будет состоять из пяти боев в разных весовых категориях (до 63 кг, до 68 кг, до 75 кг, до 80 кг и до 90 кг). Бойцы проведут четыре раунда по три минуты каждый. За победу в поединке боксер приносит своей команде одно очко, проигравшая сторона баллов не получает. Итоговую победу в матче одерживает команда, набравшая большее количество очков.

Ранее стало известно, что чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов и бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу Дмитрий Кудряшов проведут бой в Москве 11 июня. Встреча состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках в рамках турнира PRAVDA.