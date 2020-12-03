На чемпионате России по вольной борьбе юноши устроили драку

https://static.news.ru/photo/87b53f60-3579-11eb-a30d-fa163e074e61_660.jpg Фото: WRЕSTLING 360/youtube.com

На чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров в Смоленске два спортсмена устроили драку — Алан Багаев из Северной Осетии и Бабули Цолоев из Ингушетии.

Это случилось во время четвертьфинальной схватки. Первый же удар головами в начале поединка стал поводом для драки. Во время потасовки на ковёр выбежали судьи, тренеры и организаторы, в итоге обоих борцов дисквалифицировали.

Отмечается, что они уже помирились и выложили совместное фото в Instagram. Ранее борцы уже дважды встречались между собой, оба раза победу одерживал Алан Багаев.

2 декабря NEWS.ru писал, что пьяный боец UFC Гаджимурад Антигулов устроил драку на свадьбе в Дагестане.