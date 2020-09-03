Мужской ЧР по боксу пройдёт в Оренбурге

https://static.news.ru/photo/d11bea94-ee04-11ea-a2da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужской чемпионат России по боксу в 2020 году в Оренбурге. Соревнования пройдут с 27 ноября по 6 декабря.

Во время проведения командного Кубка России в Ижевске официально было объявлено место проведения мужского чемпионата России по боксу. Столь важный турнир состоится в Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря, — говорится в сообщении Федерации бокса России.

По итогам этого чемпионата будет сформирован состав национальной сборной, которая отправится на Олимпийские игры.

Женский чемпионат пройдёт с 24 октября по 1 ноября в Ульяновске.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский хотел бы организовать реванш между двумя бойцами. Тогда Рябинский подчеркнул, что следующий бой Поветкина пройдёт именно с Уайтом, так как в контракте есть пункт об обязательном реванше с британским боксёром.