Мужской ЧР по боксу пройдёт в Оренбурге

Мужской чемпионат России по боксу в 2020 году в Оренбурге. Соревнования пройдут с 27 ноября по 6 декабря.
Во время проведения командного Кубка России в Ижевске официально было объявлено место проведения мужского чемпионата России по боксу. Столь важный турнир состоится в Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря, — говорится в сообщении Федерации бокса России.
По итогам этого чемпионата будет сформирован состав национальной сборной, которая отправится на Олимпийские игры.
Женский чемпионат пройдёт с 24 октября по 1 ноября в Ульяновске.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский хотел бы организовать реванш между двумя бойцами. Тогда Рябинский подчеркнул, что следующий бой Поветкина пройдёт именно с Уайтом, так как в контракте есть пункт об обязательном реванше с британским боксёром.
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