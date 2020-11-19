Мшвидобадзе стал чемпионом Европы по дзюдо, выиграв российский финал

https://static.news.ru/photo/eb6130ec-2a7e-11eb-97f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Российский дзюдоист Робер Мшвидобадзе завоевал золотую медаль на стартовавшем в Праге чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории до 60 кг.

В финальной схватке он одержал победу над другим россиянином Яго Абуладзе за счёт оценки «вазари». Для Мшвидобадзе это уже вторая в карьере победа на чемпионате Европы. В 2017 году он завоевал золотую медаль на турнире в Варшаве.



Четырёхкратная чемпионка Европы Наталья Кузютина, выступающая в весе до 52 кг, в этот раз не смогла завоевать медаль, уступив в поединке за третье место испанке Эстреле Лопес.

Как писал NEWS.ru, боец смешанных единоборств Сергей Харитонов заявил, что угрозы со стороны другого бойца, Адама Яндиева, не вызывают у него чувство страха.