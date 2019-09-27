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Российский боец из Ингушетии Юнус Евлоев отстоял титул чемпиона ACA в наилегчайшем весе, победив единогласным решением судей таджикского бойца Азата Гафурова.

Все пять раундов проходили по одинаковому сценарию. Евлоев переводил соперника в партер, проходил за спину и удерживал до конца раунда контроль сзади, изредка нанося удары и пытаясь проводить удушение. Противодействия такой нехитрой тактике у таджикского бойца не нашлось, несмотря на мощную поддержку соотечественников, которая к концу боя сменилась оглушительным свистом. Все пять судей отдали победу Евлоеву.

Как сообщал News.ru, Магомед Исмаилов одержал победу единогласным решением судей над Артёмом Фроловым.