Зверь с Востока Валуев: кого он победил, почему не подрался с Кличко Бывшему чемпиону мира в тяжелом весе боксеру Николаю Валуеву исполнилось 50 лет

Фото: picture alliance / SvenSimon/ТАСС

Российский боксер Николай Валуев

Бывшему чемпиону мира по боксу среди профессионалов, депутату Государственной думы Николаю Валуеву исполнилось 50 лет — он родился 21 августа 1973 года в Ленинграде. NEWS.ru рассказывает о самых значимых эпизодах в профессиональной карьере боксера, несостоявшемся бое с Кличко, съемках в кино и «Спокойной ночи, малыши!».

Какими боями Валуев прославился

В карьере Николая Валуева более десяти боев на любительском ринге, что нехарактерно для российских боксеров. Он дебютировал в профессиональном боксе в 20 лет. Первые десять лет его карьеры прошли без встреч с соперниками высокого уровня. Однако невероятные габариты Валуева приковывали к себе внимание зрителей в любом поединке. Болельщикам был интересен нестандартный и немного неуклюжий гигант, остававшийся недосягаемым для соперников.

С 2005 года Валуева начали ставить с сильными соперниками. В Германии он победил Клиффорда Этьена и Ларри Дональда, а затем отобрал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) у Джона Руиса. Русский Гигант провел три защиты титула, удосрочив крепких американцев Монте Барретта и Джамиля Маклайна.

Валуев сложил с себя чемпионские полномочия после встречи с Русланом Чагаевым в 2007 году. Через два года титул стал вакантным, и Зверь с Востока вернул пояс, одолев Джона Руиса во второй раз. Чуть позже Николай одержал важнейшую победу в карьере — перебоксировал бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Эвандера Холифилда.

Фото: Soeren Stache/DPA/PHOTAS/ТАСС Российский боксер-супертяжеловес Николай Валуев (Nikolai Valuev) победил американца Джона Руиса, 2007 год

Как Валуев провел главный бой в карьере

На момент встречи с 35-летним Валуевым Холифилду было уже 46 лет. Ветеран продолжал к тому времени активно выступать. В предыдущем поединке Султан Ибрагимов прервал серию американца из четырех побед, защитив пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Однако Холифилд не думал отчаиваться и получил еще один титульный шанс.

Интересно, что за бой с Валуевым Эвандер получил самый низкий гонорар в своих чемпионских боях — всего $700 тысяч — и подошел к поединку в статусе явного аутсайдера. Американский ветеран хорошо боксировал и даже сумел превзойти россиянина по количеству силовых ударов, правда, заметно проиграл в количестве — что позволило Николаю удержать пояс. 115-114, 116-112 и 114-114 в пользу российского боксера.

Сколько раз Валуев проиграл

В пассиве Николая два поражения — от представителя Узбекистана Руслана Чагаева и британца Дэвида Хэя. Обе неудачи оказались схожими. Россиянин в этих боях выходил против соперников, которые были на пике своих возможностей и предпочитали вести скоростной бокс без акцента на силу.

Номинально Валуев считался фаворитом, потому что боксировал на территории своего промоутера — немца Вильфреда Зауэрланда. В начале нулевых считалось, что в Германии местного боксера можно победить только нокаутом. Однако Чагаев и Хэй выиграли судейским решением. Хотя оба раза лишь двое судей увидели поражение россиянина, а третий поставил ничью. Фактически чемпионство в боях Валуева решалось в победе в одном из раундов, что и признал сам спортсмен, посетовавший на то, что исход поединка с Хэем решил заключительный 12-й раунд.

Почему Валуев не подрался с Кличко

Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко 18 февраля 2012 года провел девятую защиту титула в Москве против немца Мануэля Чарра. Хотя изначально предполагалось, что его оппонентом станет именно Валуев. Причем украинец вел переговоры с Николаем с 2010 года. О причинах несостоявшейся встречи рассказывал сам Валуев.

«Мы не договорились. Там были вещи, которые не предполагали моего дальнейшего продвижения в самостоятельном поле. То есть побеждает Кличко, я бы стал его рабом на много боев вперед. Меня это никак не мотивировало. Но я был готов пойти даже на это при условии, что его люди не будут лезть ко мне в тренировочный лагерь. Или за определенную сумму. Ни того ни другого я не получил», — сказал Валуев.

Несмотря на сорванные переговоры, спортсмены тепло отзывались друг о друге. Виталий Кличко даже выступил с обращением к Русскому Гиганту, в котором тактично и вежливо принял его отказ. Спортсмены продолжили общаться даже в статусах мэра Киева и депутата Государственной думы России. События 2014 года на Украине поставили крест на приятельских отношениях.

«Когда случился Майдан, я знал о его причинах и истинных корнях. И участие там Виталия поставило крест на моем желании с ним общаться, хотя и до этого мы плотно не общались», — сказал Валуев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Валуев

Что о Валуеве говорят боксеры

Российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов в интервью NEWS.ru рассказал о дружбе с Валуевым, отметив его спортивное влияние и навыки, которые помогли ему освоиться в других профессиях.

«Валуев — это явление нашего времени. Он стал чемпионом мира. С ним символизируют наш бокс, это очевидно. Когда он боксировал, я был намного младше, и понимание бокса у меня было другим. Я удивлялся, что спортсмен из России стал чемпионом мира. Недавно я к нему подошел, и Валуев оказался не таким большим! Раньше он казался совсем огромным», — сказал Кудряшов.

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе добавил, что с большим удовольствием слушает трансляции по боксу с комментарием Валуева.

«Он четко разграничивает то, что мы видим и слышим, а также грамотно говорит, вводя нас в мир бокса», — добавил Кудряшов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Николай Валуев

Чем еще знаменит Валуев

Николай Валуев оказался редким примером боксера, который легко нашел новую жизнь после завершения карьеры. Сначала он начал активно сниматься в фильмах. В «Пути» он сыграл эпизодическую, но заметную роль заключенного по кличке Зверь, а в картине «Каменная башка» исполнил главную. Причем настолько удачно, что название фильма чуть ли не стало его новым прозвищем.

В 2011 году Валуев еще один раз кардинально сменил направление своей деятельности, став депутатом Госдумы. В этом статусе он находится и сейчас. Грамотная речь пригодилась ветерану бокса и на телевидении, где он работал ведущим в таких передачах, как «Спокойной ночи, малыши!» и «Форт Боярд».

Сейчас Валуев часто посещает вечера бокса, а также работает комментатором на турнирах «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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