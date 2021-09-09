Монсон прокомментировал предстоящий бой с Тактаровым

Американский боец Джефф Монсон, имеющий российское гражданство, прокомментировал информацию о предстоящем бое с первым российским обладателем пояса UFC Олегом Тактаровым и заявил, что бой состоится. Его слова приводит Sport24.

Я помню, как он был одним из моих кумиров, помню, как я следил за его триумфом на UFC 6 — он тогда выиграл турнир, стал чемпионом. Поэтому это большая честь для меня — драться с ним по правилам ММА. Недавно мы договорились с промоушеном Hardcore MMA о проведении боя с Олегом Тактаровым. Так что слухи подтвердились — поединок с Тактаровым все же состоится, — заявил Монсон.

Также боец отметил, что Тактаров помог ему решить проблемы со спиной, но при этом он будет готов к олдскульному поединку в одинаковом стиле.

Как сообщалось ранее, участникам звёздного боя на двоих 104 года, а выступят они на фактически полулегальном шоу, а потому бой будет нести угрозу здоровью обоих бойцов.