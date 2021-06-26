Молдавский побил Джонсона, на очереди Бейдер

В американском Анкасвилле 26 июня рано утром по московскому времени российский боец Валентин Молдавский уверенно победил по очкам американца Тимоти Джонсона и стал временным чемпионом Bellator в тяжёлом весе. Теперь он должен встретиться с обладателем полноценного титула Райаном Бейдером, как только он освободится в Гран-при полутяжей. Кроме того, стали известны точная дата и место следующего боя Фёдора Емельяненко.

Девушка-нокаутёр и возвращение Фёдора

В качестве секундантов Валентина Молдавского в Америку приехали его товарищ по команде и чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков и лидер команды легендарный Фёдор Емельяненко, которому по традиции было уделено пристальное внимание. Накануне турнира прошла специальная пресс-конференция, на которой было объявлено о предстоящем возвращении Последнего Императора в клетку.

Однако главная интрига — имя предстоящего соперника пока хранится в тайне, так как, по-видимому, ещё не подписан контракт на бой, а всё, что было озвучено, российские любители ММА и так примерно знали. И всё-таки бой пройдёт в Москве 23 октября на «ВТБ Арене». Помимо Емельяненко в карде выступят многие сильнейшие российские бойцы, а турнир станет первым в России для второго по силе мирового промоушена. Кроме того, этот бой не станет для Емельяненко последним в карьере. Он намерен отработать контракт с Bellator до конца и провести затем прощальный бой в Соединённых Штатах.

В качестве разогрева к титульному поединку тяжеловесов был избран женский бой, который получился очень зрелищным и скоротечным. Непобеждённая японка Кана Ватанабе раньше никогда не встречалась с таким уровнем оппозиции, как ветеран всего на свете Лиз Кармуш. 37-летняя американка, которая одной из первых в ММА открыто заявила о своей нетрадиционной ориентации, очень жёстко избила её уже на первой минуте раунда. Когда японка перестала отвечать на удары, но ещё стояла на ногах, рефери остановил поединок.

Тревожное начало и перелом Молдавского

Валентин Молдавский Валентин Молдавский/vk.com

О том, что Тимоти Джонсон будет опасен именно в первых раундах, говорили многие специалисты. Американец понимал, что на дистанции проигрывает более техничному, а главное — быстрому россиянину, впитавшему в себя все традиционно сильные стороны Fedor Team. Поэтому Джонсон резко сокращал дистанцию и входил в клинч, либо взрывался сериями в ближнем бою. С первой угрозой Валентин справлялся без проблем и вообще не уступил сопернику в борьбе, а немного «колхозные», но оттого ещё более опасные удары Джонсона он ощутил во всей красе во втором раунде, когда даже поплыл немного, но умело отдышался в клинче.

Забегая вперёд, скажу, что это единственный раунд, который двое судей отдали американцу. Переломной получилась третья пятиминутка. К этому моменту Молдавский приспособился к наскокам Джонсона и легко уходил от них корпусом, а американец начал уставать, проваливаться и терять темп. Концовку раунда россиянин забрал эффектным переводом в партер, после которого он получил контроль со спины, а главное — моральное превосходство над соперником, который было воспрянул после своих локальных успехов.

Чемпионские раунды прошли по схожему сценарию. Молдавский разбивал соперника с дистанции, временами пытался пройти в ноги, но его борцовские атаки были неубедительны и легко блокировались. Джонсон всё ещё взрывался и сохранял опасность, но с каждой минутой её исходило от него всё меньше. К чести американца, у него хватило пороху на ударную концовку, но и жёсткий размен на последних секундах остался за Молдавским, которому Скотт Кокер вручил первый в карьере чемпионский пояс.

«Ожидал, что будет легче»

После боя Валентин с трудом подбирал слова в интервью из-за усталости и попытки осознать произошедшее. Он отметил, что бой получился тяжелее, чем он ожидал, и не во всём доволен своими действиями, а сейчас предпочёл бы отдохнуть, чем думать о Райане Бейдере, который по-прежнему удерживает полноценный чемпионский титул в тяжёлом весе.

Встреча с американцем состоится не раньше следующего года, так как осенью он планирует провести полуфинал Гран-при с Кори Андерсоном, а в случае успеха может добраться и до реванша с Вадимом Немковым. В этом случае Молдавскому, скорее всего, придётся провести защиту своего титула. Возможно, его вместе с Немковым и Токовым подключат к выступлению на московском турнире. Но бояться Бейдера или кого-то ещё из тяжеловесов ростера Bellator Валентину не стоит. Своим сегодняшним выступлением он доказал, что соответствует уровню если не топ-10, то топ-15 в мире и на сегодня является вторым российским тяжеловесом после Александра Волкова.