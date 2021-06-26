Молдавский победил Джонсона и завоевал временный пояс Bellator

Джонсон ожидаемо активно сокращал дистанцию и пытался получить преимущество в клинче, но Молдавский отлично разрывал дистанцию и пробивал боковые удары на выходе, а затем жёстко болтанул американца попаданием с правой с дистанции. При этом россиянин избегал борьбы. Джонсон временами взрывался на ближней дистанции, но без особого успеха. В противостоянии с Молдавским ему явно не хватало скорости. В конце второго раунда Джонсон потряс россиянина мощной серией ударов и уже Валентин вошёл в клинч, чтобы прийти в себя. К третьему раунду ученик Фёдора Емельяненко приноровился к опытному сопернику и успевал реагировать на большинство его взрывных атак.

В чемпионских раундах бойцы ощутимо устали и чаще входили в клинч и устраивали размены ударами на средней дистанции, в одном из которых Тимоти Джонсон получил сильное рассечение под правым глазом, но сдержал попытки Молдавского перевести бой в партер. Джонсон больше рисковал в заключительном раунде и несколько раз успешно попал, вынуждая россиянина идти в клинч. По итогам пяти упорных раундов судьи отдали победу Молдавскому со счётом 50:45 и 49:46 (двое).

В соглавном бою вечера американка Лиз Кармуш победила техническим нокаутом в первом раунде японку Кану Ватанабе.

Как стало известно ранее, российский боец Валентин Молдавский, претендующий на титул временного чемпиона Bellator, в интервью NEWS.ru рассказал о том, как чувствует себя в тяжёлом дивизионе, где большинство соперников превосходят его в габаритах.