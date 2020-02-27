Российский тяжеловес, представитель Fedor Team Валентин Молдавский оценил своих потенциальных соперников в следующем поединке в Bellator и шансы выйти на титульный бой.
Сергей Харитонов разве имеет какой-то рейтинг, чтобы приблизить меня к титулу? Он проиграл Васселу и Айале, у которых я уверенно выиграл. Он в рейтингах на 20 позиций ниже меня. Васселл его разбил в одну калитку и поборол. Не думаю, что бой с ним мне интересен и приблизит меня к титулу, — рассказал Молдавский NEWS.ru.
Также боец отметил, что в числе интересных для него соперников француз Шейк Конго и американец Тимоти Джонсон, после победы над которыми он мог бы оспорить чемпионский титул.
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