https://static.news.ru/photo/607d0332-5925-11ea-a1b2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский тяжеловес, представитель Fedor Team Валентин Молдавский оценил своих потенциальных соперников в следующем поединке в Bellator и шансы выйти на титульный бой.

Сергей Харитонов разве имеет какой-то рейтинг, чтобы приблизить меня к титулу? Он проиграл Васселу и Айале, у которых я уверенно выиграл. Он в рейтингах на 20 позиций ниже меня. Васселл его разбил в одну калитку и поборол. Не думаю, что бой с ним мне интересен и приблизит меня к титулу, — рассказал Молдавский NEWS.ru.

Также боец отметил, что в числе интересных для него соперников француз Шейк Конго и американец Тимоти Джонсон, после победы над которыми он мог бы оспорить чемпионский титул.

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