Молдавский боец рассказал о дерзком поведении бразильского соперника

Боец Ultimate FIghting Championship (UFC) из Молдавии Сергей Спивак рассказал о конфликте с бразильским бойцом Карлосом Фелипе, который перед их боем дерзко его провоцировал.

Он очень хороший боец, но пытался провоцировать меня до боя, что-то высказывал, оставлял разные посты, где плохо обо мне говорил и пытался всячески задеть словами. Смысл отвечать, если человек невоспитанный. Хотя, может, он и не невоспитанный, а просто по-другому смотрит на эти вещи, но у нас, у бойцов из СНГ, другое восприятие. Мы так себя не ведём, за редкими исключениями, — рассказал Спивак NEWS.ru.

Также боец отметил, что с другими соперниками нормально общается, а устраивать треш-ток или кого-то публично вызывать на бой ему не нравится. При этом он готов принять поединок с любым соперником, которого предложит UFC.

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