Молдаванин Куцелаба устроил драку на взвешивании перед турниром UFC

Полутяжёловес UFC Ион Куцелаба по прозвищу Молдавский Халк устроил драку во время дуэли взглядов со своим соперником в предстоящем поединке в Лас-Вегасе с американцем Дастином Джейкоби.
В ответ на боевую стойку американца Куцелаба схватил его за шею и дёрнул на себя. Дальнейшее развитие конфликта сумел погасить находящийся рядом президент UFC Дэйна Уайт. Куцелаба не в первый раз отличается яркими представлениями на дуэлях взглядов. Ранее он несколько раз приходил на взвешивание в зелёной краске, оправдывая своё прозвище Халк.