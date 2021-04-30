Молдаванин Куцелаба устроил драку на взвешивании перед турниром UFC

https://static.news.ru/photo/a1844410-aa34-11eb-8759-96000091f725_660.jpg Ион Куцелаба Фото: ioncutelaba / instagram

Полутяжёловес UFC Ион Куцелаба по прозвищу Молдавский Халк устроил драку во время дуэли взглядов со своим соперником в предстоящем поединке в Лас-Вегасе с американцем Дастином Джейкоби.

В ответ на боевую стойку американца Куцелаба схватил его за шею и дёрнул на себя. Дальнейшее развитие конфликта сумел погасить находящийся рядом президент UFC Дэйна Уайт. Куцелаба не в первый раз отличается яркими представлениями на дуэлях взглядов. Ранее он несколько раз приходил на взвешивание в зелёной краске, оправдывая своё прозвище Халк.

Главным событием турнира в Лас-Вегасе, который пройдёт в ночь с 1 на 2 мая, станет бой в полутяжёлом весе между американцем Домиником Рейесом и чехом Иржи Прохазкой.

Как сообщалось ранее, российский полутяжеловес Магомед Анкалаев нокаутировал в первом раунде молдаванина Иона Куцелабу на турнире UFC в Абу-Даби.