Молчание про СВО, жена, трое детей, бизнес в ОАЭ: как живет Хабиб после UFC

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов — один из четырех российских чемпионов UFC за всю историю и один из самых популярных спортсменов планеты. В начале 2023 года он объявил об окончательном уходе из смешанных единоборств, в том числе и из тренерской деятельности. По этой причине его не было на двух последних боях своего друга и наследника Ислама Махачева. Как Хабиб живет сейчас и чем занимается после карьеры в единоборствах — в материале NEWS.ru.

Встретился с Роналдо и назвал его «единственным»

Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби, прошедшее в эти выходные, стало местом встречи для огромного количества известных спортсменов. Заезды посетили экс-теннисистка Мария Шарапова, футболисты Серхио Агуэро и Кевин де Брюйне, девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес, а также однофамилец португальца легендарный бразилец Луиз Назарио де Лима Роналдо, или просто Роналдо.

Именно с ним встретился и пообщался во время вип-ужина российский селебрити, экс-чемпион UFC и один из величайших бойцов в истории Хабиб Нурмагомедов. Во время короткого разговора спортсмены пытались вспомнить, когда виделись в прошлый раз: то ли на турнире UFC в Вегасе в 2015-м, то ли в том же году, но в Бразилии. В конце концов Хабиб сменил тему и сделал комплимент «Зубастику»:

«Ты забил 49 мячей в 47 матчах за „Барселону“, это невероятно, с цифрами у меня очень хорошо».

На самом деле Роналдо забил 47 в 49 матчах, но это не отменяет высочайшего уровня, на котором бразилец играл в 90-е и до середины 2000-х годов.

Посетил Мекку и взошел на гору Джабаль аль-Нур

Еще одно из недавних появлений Хабиба на публике — посещение Мекки и восхождение на гору Джабаль аль-Нур, которая находится в окрестностях местной мечети аль-Харам. Хабиб каждый год посещает Мекку (священный город мусульман в Саудовской Аравии) и 2023-й не стал исключением.

Посетил матч «Спартака» с «Ростовом»

Несмотря на то что большую часть времени Хабиб после завершения карьеры проводит в Абу-Даби, он регулярно появляется в России. 13 ноября 35-летний экс-боец был на «Открытие Банк Арене» в Тушино на матче «Спартак» — «Ростов». В подарок от красно-белых Хабиб получил клубную футболку с номером «29-0» — в честь его беспроигрышной серии в смешанных единоборствах.

«Всегда рады видеть Хабиба на домашнем стадионе!» — написали в соцсетях 10-кратных чемпионов России.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Хабиб Нурмагомедов

Хабиб в свою очередь заявил, что его отец был «большим болельщиком» «Спартака». Абдулманап Нурмагомедов был также тренером Хабиба. Он ушел из жизни в июле 2020 года в возрасте 57 лет из-за последствий коронавируса.

Нурмагомедов-младший также симпатизирует «Спартаку» в России, но главной командой, которую он поддерживает, является мадридский «Реал». Хабиб дружит с Криштиану Роналду и неоднократно ездил на матчи «сливочных». В октябре 2023 года он был в Барселоне на испанском «Эль-Классико» («Барселона» — «Реал»).

Делал политические заявления

Хабиб Нурмагомедов, с тех пор как стал известным, никогда не избегал политических заявлений. В ноябре 2023 года он, в частности, отреагировал на беспорядки в Дагестане. Он встал на сторону тех, кто нарушал общественный порядок, и сделал репост публикации борца вольного стиля Махмуда Магомедова. Тот обратился к правительству Дагестана с просьбой не наказывать людей, прорвавшихся на территорию аэропорта в Махачкале.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает. Пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Покажите жест добра», — написал в социальных сетях Магомедов. Хабиб прокомментировал его пост фразой «Аллах прощающий и любит прощающих».

Также Нурмагомедов выступал в поддержку Палестины и жителей Газы. В частности, он он высказался об ударе по госпиталю в секторе Газа.

«Бомбить больницу, полную детей и беженцев, — это не путь к миру. Это геноцид. Да простит Аллах нас, наших братьев и сестер в Палестине. Пусть наградит их силой и дарует им терпение. Никто не заслуживает бомбардировок только потому, что родился там, где родился», — написал Хабиб в соцсетях.

В 2020 году Нурмагодмедов назвал президента Франции Эммануэля Макрона тварью и призвал проклясть его за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда, а двумя годами ранее — ссорился с Тимати и Егором Кридом после отмененного концерта последнего в Махачкале.

Болельщики также неоднократно обращали внимание, что Хабиб ничего не говорил про СВО, ни одного заявления за почти два года. Это может быть связано с тем, что семья Нурмагомедова связана с Украиной, его отец Абдулманап жил и работал в Полтаве, а сам Хабиб с 2008 по 2011 годыпровел четыре боя на Украине: один в Полтаве, два в Киеве и один в Одессе.

Занимается семьей

Официально — именно семья является причиной, по которой Нурмагомедов полностью отошел от дел в смешанных единоборствах. Жену Хабиба зовут Патимат, она родом из села Сильди Цумадинского района Дагестана, именно там будущие супруги и познакомились, еще в школьные времена.

Свадьбу Хабиб и Патимат сыграли в 2013 году, на празднике присутствовало 1200 человек. Во время церемонии лицо невесты было полностью скрыто фатой. Известно, что у Хабиба и Патимат трое детей: в 2015 году родилась дочь, которую назвали Фатима. В 2017 году на свет появился сын Магомед, а в 2019 году родился еще один сын, чье имя не раскрывалось. Сам Хабиб объяснил, почему в прессе почти нет информации о его семье:

«Все просто. Я хочу защитить свою семью от медиа и прочего. Иногда СМИ — это хорошо, но далеко не всегда это хорошая штука. Я не хочу, чтобы люди постоянно следили за моей семьей, за моими детьми. Это моя личная жизнь. Понимаете? Я от этого устаю. Именно поэтому я стараюсь защищать свою семью от медиа», — говорил Нурмагомедов.

Занимается бизнесом

После завершения карьеры Хабиб Нурмагомедов включился в несколько бизнес-проектов. Один из них — строительство спортивного зала KHABIBGYM в Арабских Эмиратах. Впервые о планах стало известно еще в августе 2022-го, а сейчас процесс строительства уже завершен. Комплекс возведен на искусственном острове Яс. В зале Хабиба доступны зоны для фитнеса, кроссфита, ММА, джиу-джитсу, борьбы, падел-тенниса и езды на велосипеде, есть также детская зона и бассейн. Общая площадь — 1,5 тысячи квадратных метров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

Еще один проект Хабиба — собственный ММА-промоушен. Лига получила название Eagle FC, по прозвищу спортсмена в смешанных единоборствах. В общей сложности промоушен организовал уже 54 турнира, последний из которых прошел в Альметьевске 11 ноября 2023 года.

Лига делает ставку на молодых бойцов, которые с помощью полученного в Eagle FC опыта в дальнейшем смогут претендовать на переход в американские лиги, в первую очередь, в UFC. Из 54 турниров Eagle FC, 44 прошло в России, три в США, остальные — в Казахстане и Киргизии.

Занимается благотворительностью

В этой сфере Хабиб также активен. В апреле его чемпионский пояс UFC был продан на аукционе за $36 — это в шесть раз больше, чем стартовая цена. Вырученные средства пошли на поддержку благотворительного приложения Tooba, амбассадором которого Хабиб выступает с 2019 года. Tooba — краудфандинг-платформа для сбора пожертвований на адресную и системную помощь в благотворительные организации.

После победы над Дастином Порье (2019) Хабиб в пожертвовал в благотворительный фонд Дастина $60 тысяч, а через месяц сам поехал в Нигерию в рамках благотворительного проекта, цель которого — восстановление скважин с питьевой водой в Африке и строительство медицинских центров.

Известно также, что в 2019 году Хабиб участвовал в организации турнира по футболу среди слепых — «Каспий-2020». Он приезжал лично поболеть за команды.

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