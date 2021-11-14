Многократный чемпион Европы по дзюдо Бондаренко скончался от COVID

В Москве от коронавируса умер пятикратный чемпион Европы по дзюдо и шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко. О смерти спортсмена рассказал ТАСС вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев. Он уточнил, что Бондаренко ушёл из жизни 13 ноября в возрасте 77 лет.

Пандемия, к сожалению, не обошла его стороной. Он некоторое время болел, но коронавирус стал последней каплей, — сказал Елисеев.

Он добавил, что смерть Бондаренко является большой утратой как для российского, так и международного самбо.

Бондаренко родился 20 декабря 1943 года. Выступал в весовых категориях до 80 кг и до 86 кг. Завоевал золотые награды на чемпионатах Европы по дзюдо в 1964 (в личном и командном турнирах), 1965, 1969, 1970 годах. На его счету также победы на чемпионатах СССР по самбо в 1963–1965 1968–1969 и 1973 годах. Завершил спортивную карьеру в 1975 году.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончался знаменитый диктор советского телевидения Игорь Кириллов. По словам его коллеги Анны Шатиловой, он заразился COVID-19 в больнице, где находился после ампутации ноги.