«Много чего болело»: Олег Майами прокомментировал победу над Тигиевым

Певец и шоумен Олег Майами не остался доволен на 100% своим боем с экс-футболистом «Спартака» Георгием Тигиевым, который закончился победой музыканта. Об этом артист сам рассказал в беседе с NEWS.ru. По словам Майами, он хотел усовершенствовать свои навыки в бою с технической точки зрения и показать это в поединке. Первый пункт выполнить удалось, что ввиду отсутствия опыта не все получилось продемонстрировать, заметил шоумен.

Ты просто видишь перед собой цель и забываешь, что тебе нужно делать и что тебе говорил тренер. Подготовка конкретно к бою шла два месяца, а так функциональным спортмо я семь лет занимаюсь. Конечно, много чего болело. В первую очередь это суставы, которые болели от быстрых рывков. Но все достаточно быстро прошло, — сказал Майами.

Певец отметил, что выходить еще на такой бой он в данный момент не хочет. При этом он добавил, что в будущем ему было бы интересно схлестнуться с тем или иным противников скорее по правилам бокса, нежели по правилам MMA.

Встреча Олега Майами и Георгия Тигиева состоялась на промоушене «Наше Дело». Проигравший уже прокомментировал произошедшее. Он сказал, что был наказан за несерьезное отношение к сопернику. По словам футболиста, в случае, если Майами согласится на реванш, на бой выйдет «другой Тигиев».

Как стало известно ранее, 16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли дебютирует в профессиональном ММА. Информацию передавал Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на пресс-службу промоушна смешанных боевых единоборств АСА. Соперником Кадырова-младшего станет малоизвестный боец Ислам Акбаров.