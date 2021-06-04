ММА вне политики: что будет с российской символикой на чемпионате мира

В Кемерово стартовал чемпионат России по ММА, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены в любительских смешанных единоборствах, прошедшие жёсткую систему отбора на соревнованиях в федеральных округах. Бойцы, имеющие в своём активе хотя бы один профессиональный поединок, к турниру не допускаются, а его чемпионы и призёры примут в этом году участие в крупнейших мировых турнирах: чемпионате мира в Казахстане, чемпионате Европы в Казани и Кубке мира в Праге.

Правила любительских ММА отличаются от профессиональных. Бойцы носят футболки и защиту голеней, более мягкие перчатки, не используют удары локтями и коленями в голову. Кроме того, длительность раундов составляет три минуты. В то же время за три дня сильнейшие бойцы проведут по четыре поединка.

Чемпионат страны по смешанным единоборствам за почти десятилетнюю деятельность Союза ММА России можно назвать настоящей кузницей кадров. Через эти соревнования прошли ныне ведущие бойцы UFC и Bellator — Пётр Ян, Вадим Немков, Магомед Анкалаев, Валентин Молдавский, ветеран UFC Алексей Кунченко и многие другие. Россия считается законодателем мод в любительских ММА и стабильно побеждает в медальном зачёте чемпионатов мира и Европы. Нынешний турнир, посвящённый 300-летию Кузбасса, посетил президент международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун. Призёр Олимпийских игр по дзюдо в составе сборной Великобритании ставит задачу расширения географии культивирующих этот вид спорта стран и постепенного вхождения в олимпийскую семью. Об этом он рассказал на встрече с журналистами после официальной церемонии открытия соревнований.

Возможно, к 2028 году ММА войдут в олимпийскую семью

— Какие у вас впечатления от первого крупного турнира по ММА в России?

Радмир Габдуллин gabdradmir.ru

— Я первый раз приехал в Сибирь по приглашению Радмира Габдуллина. Соревнования проходят на высочайшем уровне. Я очень горд находиться здесь и наблюдать за развитием ММА в России.

— Как вы оцениваете уровень развития ММА в нашей стране?

— Очень высоко. Приятно видеть большое количество вовлечённых регионов, хорошую структуру управления видом спорта и организации соревнований. Россия входит в пятёрку лучших стран мира, развивающих ММА, и в этом, безусловно, заслуга президента Союза ММА России.

— Какое влияние оказала пандемия коронавируса на развитие спорта и проведение соревнований по всему миру?

— Конечно, она оказала влияние на все виды спорта, и мы не исключение. Спортсмены были лишены платформы для проведения соревнований на регулярной основе. Это было очень сложно для них, сложно было качественно тренироваться. Нам также было непросто держать всех вовлечёнными в процесс после того, как всё остановилось. Естественно, безопасность участников была на первом месте, но в последние месяцы мы вернулись к жизни. Сейчас мы уверены в том, что делаем и знаем, что будет дальше, при этом придерживаемся принципов безопасности.

Спортсменам не потребовалось много времени, чтобы подготовиться к возвращению к соревновательной деятельности. Это мы предвидели и поддерживали всеми силами. Сейчас во многих странах проводятся национальные чемпионаты, которые являются отборочными к чемпионатам мира и Европы. Я хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому возвращению.

— Что вы думаете об олимпийских перспективах ММА? Возможна ли на Играх в Лос-Анджелесе в 2028-м презентация ММА в качестве выставочного вида спорта?

Zhao Hanrong/Global Look Press

— Много разговоров идёт о включении ММА в олимпийскую программу. Мы считаем ММА горячим, бурно развивающимся спортом, но в таком же положении находятся многие другие виды спорта, которые мы также должны уважать. Мы должны бороться за повышение узнаваемости во всём мире, и тогда нам будет проще выиграть конкурентную борьбу за место в олимпийской программе. Нам важно показать, каким видом спорта мы являемся. Необходимо выстроить структуру с самой основы, с национальных федераций.

Радмир на своём примере показывает, какой должна быть национальная федерация. Есть профессиональные ММА, а есть любительские. Последние важны с точки зрения предоставления возможности соревноваться всем желающим, а не только ведущим спортсменам. Действительно, мы видим свет в конце тоннеля, и у меня есть представление, что в один прекрасный день мы станем частью олимпийской семьи. Мы стремимся к этой цели, вовлечены в процесс, профессиональны, имеем хорошее управление и прозрачную структуру. Возможно, именно в 2028 году эта мечта сбудется.

— Важным моментом в стремлении в олимпийскую семью является антидопинговая работа федерации. Что вы делаете в борьбе за чистый спорт?



— Мы очень серьёзно принимаем эту проблему. Мы проводим тестирование на всех соревнованиях. Очень важно, чтобы ММА оставались чистым видом спорта. На профессиональном уровне это один из самых быстрорастущих видов спорта, но в любителях мы также проделываем большую работу, чтобы обеспечить уверенность в том, что все наши спортсмены чисты. Мы стараемся соответствовать золотому стандарту и расширяем охват тестирования. Также мы стремимся к тому, чтобы не только международная федерация, но и национальные тестировали спортсменов на соревнованиях. Этому вопросу мы уделяем очень серьёзное внимание.

«ММА абсолютно чисты от любых политических игр»

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал о значении проходящего в Кемерово чемпионата России, роли нашей страны в развитии ММА в мире, а также о готовности российской сборной выступать под своим флагом на чемпионате мира.

— Какие у вас ожидания от этого чемпионата России?

mmaunion.ru mmaunion.ru



— Я надеюсь, что по его итогам мы сможем признать его самым лучшим, самым зрелищным и самым интересным чемпионатом России в истории.

— Традиционная селекция, когда чемпионы России едут на чемпионат мира, а серебряные призёры — на чемпионат Европы, в этом году останется без изменений?

— Да, единственное, что в этом году добавится Кубок мира, который пройдёт в Чехии. Сборная России в самом полном составе планирует принять участие во всех этих стартах. Могу прямо и без стеснений заявить, что национальная команда готова к любым вызовам.

— Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) отразятся на выступлении российской команды на чемпионате мира? Наши спортсмены также будут выступать с нейтральными гимном, флагом и гербом?



— Российские флаг, герб и гимн будут также представлены на чемпионате мира, как в 2018 и 2019 годах. Мы не раз обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что у нас нет никаких проблем. Мы не ограничены никакими глупыми запрещающими решениями. Спортсмены должны защищать свою страну, а когда они побеждают, в их честь должен звучать гимн их страны. Вмешивать сюда политику ни в коем случае нельзя. ММА абсолютно чисты от любых политических игр. Слава богу, мы находим общий язык по всем вопросам. Керрит Браун и вся его команда в IMMAF делают всё, чтобы смешанные единоборства развивались как вид спорта, а не как политическая машина без колёс.

— Чьи бои на этих соревнованиях вы ждёте больше всего? Кого назвали бы самыми яркими спортсменами в нынешней российской сборной?



— В этом году я буду очень горячо болеть за Саламата Исбулаева. Это спортсмен, который ещё в 2019 году был признан одним из самых зрелищных бойцов страны. На этом чемпионате России он также выступает, и надеюсь, выиграет и поедет на чемпионат мира в Казахстан.

— Как вы относитесь к увеличению числа весовых категорий: у мужчин до десяти, а у женщин — до шести? Планируется ли их дальнейшее расширение?



— Для вида спорта это хорошо. Чем больше весовых категорий, тем больше спортсменов имеет возможность раскрыться. В то же время мы считаем нынешний регламент IMMAF оптимальным и проводим все внутренние соревнования в полном соответствии с ним, поэтому в дальнейшем росте числа весовых категорий не видим необходимости.