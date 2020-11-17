MMA-дива побеждает в неравных боях и готова к дракам с мужчинами

В предстоящий уик-энд в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 255, где чемпионка с российским паспортом Валентина Шевченко проведёт очередную защиту пояса в наилегчайшем весе против бразильянки Дженнифер Майи. Однако в своём родном дивизионе выступающая за Перу уроженка Киргизии давно не знает равных соперниц, а потому четвёртая защита титула станет для неё очередной лёгкой прогулкой. Главная же цель Шевченко в спорте — это третья встреча с лучшей женщиной-бойцом Амандой Нуньес, которой она дважды уступала в равных поединках. Победа над ней сделает Валентину лучшей в истории, однако даже сейчас она достойна этого звания.

Три страны, множество талантов и неравные поединки с детства

Валентина Шевченко в современных ММА явление уникальное. В бойцовский спорт она пришла в пять лет и с тех пор вместе со своим тренером Павлом Федотовым побеждала в разных дисциплинах, весовых категориях и чемпионатах. Причём речь идёт не только о единоборствах. Прирождённая победительница талантлива во всём, и, кажется, нет такого вызова, который бы она не смогла принять и в итоге победить. Драться со сверстницами Валентине было неинтересно, поэтому она спарринговала либо с мальчишками, либо с девочками намного старше. Свои первые победы на турнирах по тхэквондо она одерживала над более взрослыми соперницами, а ради допуска к соревнованиям ей приходилось занижать возраст. Так, в 12 лет она выиграла бой у 25-летней, а затем трижды побеждала среди 17-летних, потому что начала выступать в этой категории, когда ей было 15. Тогда же она и провела свой первый профессиональный бой по ММА и, конечно, выиграла.

За долгие годы карьеры Шевченко вместе с тренером и своей сестрой Антониной успела немало поколесить по свету. После школы она перебралась из родной Киргизии в Краснодарский край, где жила несколько лет, а затем уехала в Перу, где живёт до сих пор и свободно говорит на трёх языках. Три страны имеют полное право считать чемпионку своей. Киргизия — её родина, Перу — новый дом, а Россия — родина историческая, ведь Валентина не раз в интервью подчёркивала, что считает себя русской по крови.

При этом её таланты не ограничиваются чисто бойцовскими качествами. С детства она занималась народными танцами и прекрасно танцует и сейчас, выходя в октагон под лезгинку и исполняя её после побед. В 2011 году в Перу Шевченко участвовала в танцевальном реалити-шоу и заняла первое место. Выиграть такой конкурс в латиноамериканской стране, где хорошо танцует любая девушка, дорогого стоит. Другое увлечение Валентины — оружие. Её прозвище Пуля, с одной стороны, даровано за быстроту движений, а с другой — за мастерскую стрельбу из пистолета. Она неоднократно участвовала в серьёзных международных соревнованиях по практической стрельбе, а в 2013 году заняла второе место на чемпионате Перу.

Почему она лучшая?

Как боец от бога, Шевченко выиграла все возможные и невозможные титулы. В тайском боксе, где она провела сотни боёв и лишь дважды проиграла, в её активе 17 титулов чемпионки мира как в профессионалах, так и в любителях. Только экс-чемпионку UFC польку Йоанну Енджейчик она побеждала трижды. Дважды становилась победительницей Всемирных игр боевых искусств, причём в последний раз в Санкт-Петербурге в 2013 году. Имеет высокие звания и спортивные награды в бесчисленном множестве единоборств: тхэквондо, муайтай, кикбоксинг, бокс (где она также выиграла два профессиональных боя) и дзюдо. А чёрный пояс в последней дисциплине позволяет ей уверенно вести поединок на земле и побеждать болевыми и удушающими приёмами.

Пока лишь одна вершина остаётся для Шевченко непокорённой — это статус лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий в UFC. С его нынешней обладательницей Амандой Нуньес она дралась дважды, и с тех пор как бразильянка взошла на вершину, никто ей не оказывал такого сопротивления. В первой встрече в 2016 году Шевченко забрала концовку боя, и пройди он пять раундов, исход мог быть иным. Через год в титульном реванше и ещё более близком бою и вовсе один из судей отдал победу Валентине. При этом надо понимать, что между соперницами две весовые категории — это практически пропасть. Огромная Львица выступает в полулёгком дивизионе, между боями весит около 80 кг и обладает практически мужской мышечной массой и силой удара. Для того чтобы попасть в лимит легчайшего веса, где она также обладает поясом, ей приходится прибегать к услугам профессиональных диетологов. Шевченко и для родной категории «до 57 кг» далеко не самая крупная девушка, а в 61 выглядит и вовсе малышкой.

Если проводить сравнение с мужчинами, то это было бы столь же смело, как если бы средневес бросил вызов доминирующему чемпиону в тяжёлом весе и дрался с ним на равных. В таком случае именно его следовало бы считать лучшим бойцом вне зависимости от веса.

Когда возможен третий бой с Нуньес?

Интриги в предстоящем бою с Дженнифер Майей ждать не приходится. Вряд ли кто-то рискнёт дать бразильянке больше 10 процентов шансов на победу, и то лишь из-за непредсказуемости ММА и возможности травм. Она проигрывала Лиз Кармуш и Кэтлин Чукагян, с которыми Шевченко не испытывала никаких проблем, а титульный бой получила лишь благодаря последней яркой и немного сенсационной победе над шотландкой Джоанн Колдервуд, которая до этого считалась официальной претенденткой. После этого дивизион «до 57 кг» будет окончательно зачищен, и Валентине придётся бить тех же малоинтересных соперниц по второму кругу. Но в спорте она остаётся не для этого, а чтобы попытаться всё-таки одолеть Нуньес.

Встретиться с бразильянкой сейчас непросто потому, что она обладает сразу двумя поясами и в последнее время выступает не так активно, чему способствует тот факт, что недавно вместе с подругой Ниной Ансарофф она стала мамой. Намеченный на декабрь бой с австралийской Меган Андерсон в полулёгком весе будет перенесён, но после этого ей нужно будет защитить титул в 61 кг, где Шевченко как раз выглядит самой реальной претенденткой. При этом избегать этой встречи может только бразильянка, так как Валентина уже не раз заявляла, что будет рада и в третий раз выйти с опасной и более крупной соперницей и за счёт скорости может её переиграть.

Однажды, когда чемпион-«мухач» Генри Сехудо изъявил желание стать первым межгендерным чемпионом и принялся вызывать на бой девушек, Валентина так серьёзно ответила на его призыв, что он тут же прекратил всякую дискуссию. Если бы этот вопрос мог обсуждаться всерьёз, нет сомнений, что она без раздумий поставила бы подпись под контрактом на этот бой. Именно поэтому хочется, чтобы уникальная карьера Шевченко получила ту самую недостающую вишенку на торте в виде признания лучшей девушкой-бойцом вне зависимости от веса, да и в целой истории смешанных единоборств.