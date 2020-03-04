https://static.news.ru/photo/8e69ea62-5e0c-11ea-9d5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец Расул Мирзаев 6 марта в Казахстане на турнире АСА 105 проведёт первый бой после поражения нокаутом от Шамиля Шахбулатова. Его соперником станет казахстанец Арман Оспанов.

После поражения сделал выводы: надо пахать просто и все. Но не все зависит от того тренируешься ты или нет. У каждого человека бывает трудный период в жизни бывает. Нервная система нарушена, — а у меня тем более более жизнь нескучная. Из-за этого все произошло. И наверное, наверху лучше знают как все должно происходить и для чего, — приводит слова Мирзаева пресс-служба АСА.

Такж Мирзаев отметил, что считает соперника перспективным бойцом и отношение к нему братское, а в самом поединке боец намерен порадовать зрителей зрелищностью.

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