Российский боец Расул Мирзаев 6 марта в Казахстане на турнире АСА 105 проведёт первый бой после поражения нокаутом от Шамиля Шахбулатова. Его соперником станет казахстанец Арман Оспанов.
После поражения сделал выводы: надо пахать просто и все. Но не все зависит от того тренируешься ты или нет. У каждого человека бывает трудный период в жизни бывает. Нервная система нарушена, — а у меня тем более более жизнь нескучная. Из-за этого все произошло. И наверное, наверху лучше знают как все должно происходить и для чего, — приводит слова Мирзаева пресс-служба АСА.
Такж Мирзаев отметил, что считает соперника перспективным бойцом и отношение к нему братское, а в самом поединке боец намерен порадовать зрителей зрелищностью.
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